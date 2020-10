UŽIVO, VIDEO! FMP - Partizan (44:48), poluvreme u Železniku!

TOK MEČA:

DRUGA ČETVRTINA:

20. minut - 44:48 - Čović novim poenima smanjio zaostatak za kraj prvog poluvremena.

19. minut - 42:48 - Posle trojke Čovića, na drugoj strani istom merom vraća Pejdž. Igra se otvoreno na obe strane.

19. minut - 39:43 - Trojka Ulubaja koji je nerešiva enigma za crno-bele.

18. miunt - 36:42 - Posle novih poena Nenadića, na drugoj strani istom merom vraća Gordić.

16. minut - 34:39 - Nenadić drugom trojkom na meču smanjuje zaostatak svoje ekipe.

15. minut - 30:37 - Nova trojka Veličkovića, njegov 8 poen na meču. Raste prednost crno-belih.

14. minut - 30:34 - Jaramaz prvim poenima na meču uvećava prednost svoje ekipe.

13. minut - 30:32 - Mika sa penala čuva prednost crno-belih. Igra se dosta tvrdo u drugom kvartalu uz dosta faulova. Većina poena pala je sa slobodnih bacanja.

11. minut - 26:28 - Partizan je konsolidovao svoje redove, Janković doneo prednost crno-belima.

PRVA ČETVRTINA:

10. minut - 23:21 - Rašon Tomas prvim poenima smanjuje zaostatak crno-belih.

9. minut - 22:18 - Trojka Čovića, Ulubaj neuzaistavljiv, domaći čuvaju teško stečenu prednost.

8. minut - 17:12 - Serija domaćih od 8:0 za potpuni preokret u Železniku. Tajm-aut Šćepanović.

8. minut - 11:12 - Sjajnom igrom Ulubaja domaći se vraćaju u meč i nadoknađuju zaostatak!

6. minut - 4:10 - Novi poeni Veličkovića, mini serija kapitena crno-belih.

4. minut - 4:8 - Trojka Veličkovića, njegov prvi koš na meču.

2. minut - 2:3 - Prvi koš za Partizan pogađa Mekintajer, crno-beli preuzimaju prednost.

1. minut - 2:0 - Prvi koš na meču ubacuje Đorđević.

Trener košarkaša Partizana Vlado Šćepanović rekao je da oprez, koncentracija i borbenost njegove ekipe moraju da budu na najvišem nivou u predstojećem meču protiv FMP-a i istakao da veruje da će crno-beli od te utakmice početi da igraju dobro u kontinuitetu.

"Očekuje nas duel protiv ekipe koja će nas dočekati maksimalno motivisana i spremna nakon što se sedam dana pripremala za nas. Ukoliko želimo da ih savladamo, oprez, koncentracija i borbenost moraju biti na najvišem nivou tokom cele utakmice", rekao je Šćepanović, prenosi klub.

Košarkaši Partizana gostuju sutra ekipi FMP-a u utakmici trećeg kola ABA lige.

Crno-beli su na početku nove sezone u regionalnom takmičenju upisali dva poraza, dok FMP ima pobedu i poraz.

"U dosadašnjem delu sezone nismo pokazali svoj potencijal koji je ogroman, ali verujem da ćemo već od sutrašnje utakmice početi da igramo dobro u kontinuitetu", poručio je Šćepanović.

Centar crno-belih Nikola Janković rekao je da je siguran da je kvalitet na strani njegove ekipe.

"Težak i važan ispit za nas na kojem je važno da pokažemo zrelost, hladnu glavu i borbenost za svaku loptu. FMP protiv nas uvek igra sa maksimalnom motivacijom i željom da svaki naš propust kazni. Na nama je da im to ne dozvolimo. Siguran sam da je kvalitet na našoj strani, ali to moramo da pokažemo na terenu", rekao je on.

Utakmica se igra u subotu od 21.00 u hali u Železniku.

Kurir sport / Beta

Kurir