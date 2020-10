SPORT NIJE PITANJE ŽIVOTA ILI SMRT! Šćepanović: Pobedili smo protivnika koji je možda bolji od nas!

"Čestitao bih igračima na pokazanom karakteru u jednom teškom vremenu kada ne ide sve kako treba. Pokazali su da kada svi daju ono što treba da bi se napravio tim, tim na kraju pobedi. Hiljadu puta sam rekao da ovaj tim može da pobedjuje samo kao tim i to su pokazali večeras velikim srcem i kvalitetom", rekao je Šćepanović posle utakmice.

"Bez dva mnogo bitna igrača, svi su odgovorili na pravi način, bez sujete, dali su su sve što su mogli za tim i pobedili jednog protivnika koji je možda u ovom momentu bolji od nas. Ali, ne pobedjuje uvek bolji", dodao je on.

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradu Cedevita Olimpiju sa 86:77, u utakmici četvrtog kola ABA lige.

Novinare je zanimalo koliko je Partizanu sada lakše posle večerašnje utakmice.

"Uvek je mnogo bolje kada se pobedi. Da doživljavam ovaj posao kao smrtnu kaznu ne bih ga ni radio. Ja sam u ovom poslu ceo život, znam šta su pobede, šta su porazi, znam da se nosim sa tim i taj mentalitet pokušavam da prenesem na igrače. Nećemo ovo da shvatamo kao pitanje života ili smrti... Svi smo mi pobednici i hoćemo da pobedimo, ali ne može uvek", rekao je Šćepanović.

"Treba vremena, ne samo za Partizan, već i za druge ekipe... Nije baš jednostavno da se penje forma u ovim uslovima, kad nema publike nije lako držati ritam", dodao je on.

Upitan da prokomentariše važne poene Nemanje Dangubića na ovom meču, Šćepanović je naveo da on otkako je došao u Partizan dobro radi.

"Mnogo pošten momak, dobro radi, poštuje saigrače, deo je tima i njega igra nagradi. Ako si pošten, uvek će ti se vratiti. Kad daješ sve od sebe, kad nemaš sujetu, vrati ti igra", rekao je Šćepanović.

Trener Cedevita Olimpije Jurica Golemac čestitao je Partizanu na zasluženoj pobedi.

"Držali smo se 35-36 minuta, bili smo ravnopravan protivnik, ali nismo iskontrolisali skok i to nam je donosilo puno problema, pogađali su iz drugog, trećeg napada i to je stvar na kojoj moramo raditi", rekao je on.

Beta

Kurir