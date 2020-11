BIVŠI TRENER PARTIZANA NAHVALIO ZVEZDU! Trinkijeri: Čeka nas težak dan na poslu!

Na klupi nemačkog tima sedi dobro poznato lice, doskorašnji trener Partizana Andrea Trinkijeri

On je u najavi meča govorio izuzetno pohvalno o crveno-belima

"U prethodnih nekoliko nedelja Zvezda je pojačala roster sa trojicom veoma kvalitetnih igrača (Teri, Ročesti, O'Brajant)", podsetio je Trinkijeri na nova lica u taboru narednog rivala i nastavio:

" Očekuje nas najteža utakmica do sada u smislu fizičkog izazova koji je pred nama, jer Zvezda igra veoma agresivno, sa mnogo energije. Imaju takođe "dubok" roster, pobedili su CSKA i to mnogo govori o njima. Očekuje nas "težak dan na poslu", biće nam teško i u napadu i u odbrani. I zbog toga, moramo biti bolji nego što smo bili do sada" rekao je Trinkijeri za zvanični sajt kluba.

Bajern posle šest utakmica ima skor 4-2 i pri vrhu je tabele, dok Zvezda, uz meč manje, ima skor 2 pobede i 3 poraza.

Kurir sport

Kurir