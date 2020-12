NBA ZVEZDA ZNA ŠTA JE PAKAO: Spavao je sa više od 2000 žena, Kardašijanka ga je spasila od smrti, a sad ga je ostavila verenica

Njegova bivša devojka i lični trener Sabrina Per, s kojom se verio u novembru, javno objavila raskid.

Učinila je to neposredno pre njegovog 41. rođendana, koji je košarkaš obeležio u petak, dugom objavom na društvenim mrežama, u kojoj je objasnila da je to bila strašno teška odluka, ali da učiniti ono što je najbolje za nju i njenu decu. Kaže da ga i dalje voli, ali da on ima problema koje sam mora da reši.

Raskid je podsetio na traumatičan rastanak sa Kloi Kardašijan, sa kojom se venčao 2009. nakon samo dva meseca veze, a ona je 2015. zatražila razvod. U oktobru iste godine Odoma su pronašli predoziranog u bordelu u Nevadi.

Iako mu je pomagala da se oporavi, Kloi mu se nije vratila i razvod je okončan u decembru 2016.

Veza sa Sabrinom Odomu je bila prva ozbiljna posle toga. Ona nije precizirala razloge rastanka, ali poznato je da je Odom dugo vukao problem zavisnosti od seksa, svojevremeno rekavši da je spavao sa više od 2000 žena, koje je često plaćao. U skladu s tim je i lokacija na kojoj su ga 2015. pronašli sa preteranim količinama droge i alkohola u organizmu, što je dovelo do šest moždanih udara i otkazivanja pluća i bubrega, pa je pravo čudo da je košarkaš preživeo.

