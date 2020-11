MARINA MALJKOVIĆ: Dosta smo grešili, ali smo celu utakmicu sprovodili ono što smo se dogovorili VIDEO

Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je danas Litvaniju sa 82:71, u trećem kolu Grupe E kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Srbija je tako napravila veliki korak ka plasmanu na kontinentalni šampionat, pošto ima sve tri pobede.

Selektorka Marina Maljković rekla je posle utakmice da to nije bila lepa utakmica, ali da je njen tim u većem delu utakmice sprovodio dogovoreno.

-Svakako je malo neprijatno igrati ove utakmicee i čudno igrati utakmice kad ekipa nije spremna. Videli ste i sami ono što sam rekla u pripremi ove utakmice, da su igračice oba tima nedovoljno spremne. Lige se ne igraju, kao što znate. Svakako nešto što nije lepa košarka za oči. Igrali smo loše u uvodnih pet minuta, ali smo uspeli brzo da uradimo ono što smo se dogovorili. Dosta smo grešili, najviše iz razloga kojeg sam navela, jer igračice nisu spremne onako kako reprezentacija Srbije ume da bude spremna. Na našu sreću imali smo više tih pozitivnih trenutaka i trudili smo se da izdržimo sa trčanjem i da iznesemo do kraja sve. Dosta smo grešili, ali smo celu utakmicu sprovodili ono što smo se dogovorili.

Sonja Petrović ima slično mišljenje.

-Mislim da se vidi da nismo uigrani i da nismo imali vremena da radimo. Onako na bljeske i na trenutke to deluje kao mi i onda se dese veliki padovi u igri. U svakom slučaju smo zadovoljne pobedom, ali realno nije to to. Mislim da bi sa našim uobičajenim ritmom to bila mnogo ubedljivija utakmica. S obzirom na celu situaciju mislim da je najbitnije da smo pobedili. Realno, nemamo ni puno vremena da analiziramo ovo već moramo odmah da se okrećemo utakmici u subotu protiv Turske.

Aleksandra Crvendakić je bila najefikasnija u timu Srbije sa 19 poena.

-Teška utakmica za nas. Imali smo problem u skoku, a mislim da smo to tokom utakmice popravili. Svakako smo našom borbenošću nadoknadili te nedostatke. Smatram da možemo mnogo bolje da igramo i da protiv Turske pokažemo bolju igru. S obzirom da nismo imali puno treninga smatram da smo dobro odigrale i naravno da je tu još veliki prostor za napredak.

Ivon Anderson je debitovala za Srbiju na ovoj utakmici.

– Dobro smo se borile. Imale smo plan utakmice. U situaciji gde smo imale samo nekoliko treninga, pa i da nismo u mogućnosti da igramo zbog situacije sa virusom Kovid-19, uradile smo ono što smo htele. Samo je potrebno da nastavimo da napredujemo i da se upoznajemo. Trebalo bi da iz ovog meča uzmemo one dobre stvari i primenimo ih na utakmici protiv Turske.

Srbija u subotu od 16 sati igra protiv Turske možda i presudnu utakmicu za direktan plasman na Evropsko prvenstvo.

