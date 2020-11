POSLE TRI DANA NAUČIO SAM PSOVKE: Lojd pričao o odnosu sa Obradovićem, porazu Trampa! Kapitena Lazića poredi sa NBA asom

On je u intervjuu za "Eurohoops" istakao je prirodnu snagu kapitena Branka Lazića.

Čak ga je po tom segmentu uporedio i sa NBA zvezdom Kavajem Lenardom.

- Kada smo prošle godine bili ovde sa Valensijom i imao sam njega i Čarlsa Dženkinsa da me čuvaju tokom cele utakmice. Sećam se da mi Lazić nije dao da mrdnem. Samo je stajao tamo i bilo je kao da udaram u zid. Pomišljao sam "u čoveče, ovaj tip je najjači...".

- Kavaj je isto neviđeno jak, ali kapiten je stvaro toliko snažan! Nije da on diže tone tegova, nego je prirodno jak. Drago mi je što je ove godine u mom timu. Ali ipak ne bi mogao da pobedi Kavaja Lenarda u obaranju ruku. Kavaj ima nenormalno velike šake i on je verovatno najsnažniji čovek s kojim sam igrao. Rekao sam to i kapitenu - istakao je Lojd.

Najbogatiji sportista planete pokazao svoju brutalnu garažu Amerikanac vidi razliku između Zvezde i Valensije za koju je igrao prošle sezone. Prija mu što u Zvezdi ima konstantnu i veliku minutažu.

- U Valensiji smo rotirali više igrača na mojoj poziciji, u nekim utakmicama bih igrao više, u nekim manje minuta. To je bila moja prva godina u Evroligi i morao sam da se prilagodim i naučim da budem timski igrač. Ove sezone imam konstantnije minute i više prilika sa loptom u rukama. Uvek sam znao da mogu da postižem poene i osećam se komforno u toj ulozi...

- Drugačiji je sti ovdel, imam mnogo toga da dokažem, znam da ljudi u Valensiji nisu dobili šansu da vide sve to prošle sezone. Još sa koronom, a onda i moja povreda. Više sitnih stvari, ali i dalje imam dosta toga da pokažem.

foto: ABA Liga

Zvezda za sada ima skor od tri pobede i pet poraza u Evroligi, a Lojd kaže da je tim tek na mahove pokazao delić onoga što crveno-beli mogu. Opisao je i kako gleda na Sašu Obradovića.

- Za mene je ovde sjajno. Mnogo je tu "teške ljubavi" sa Obradovićem. Ali sve što on radi, to dolazi iz strasti, a kao košarkaš to morate da poštujete i volite, jer znate da vas vodi na novi nivo. Ja to gledam kao pozitivno jer izvlači najbolje iz svih nas iako ponekad deluje strogo. Sve nas tretira isto. Bio je igrač, zna kako treba i uživam - kaže Lojd.

Zvezdin Amerikanac se osvrnuo i na nedavne izbore u SAD i kaže da je srećan zbog pobede Bajdena.

- Bio sam malo šokiran, mislio sam da će Tramp pobediti, ima mnogo pristalica. Ludi izbori, trajali su danima, glasovi su kasnili, pa onda korona... Video sam da ovde u Srbiji ne vole Bajdena baš mnogo i iskreno jasno mi je zašto je tako, ali kod kuće je drugačije. Tramp je stvarao drugačiju atmosferu i radio stvari koje jedan lider ne treba da radi. Mnogo ljudi mi je pisalo da ne voli Bajdena, ali bio sam srećan. Više ljudi mi je pisalo da ne voli Bajdena, uvek sam otvoren za to da saslušam i onda sam uradio i svoje malo istraživanje o njemu, nisam naivan da samo slušam. Uz to, dobro je što mu je Afroamerikanka potpredsednica (Kamila Heris) - ističe Lojd.

Plejmejker crveno-belih kaže da je naučio neke psovke u Srbiji, ali da se suzdržava.

- Naučio sam neke psovke i pokušavam da ih ne koristim nešto mnogo. Već drugog ili trećeg dana kako sam stigao ovde, tada su me naučili.

foto: ABA Liga

Kultna je postala i fotografija iz sedme utakmice prošlogodišnjeg polufinala Istoka, na kojoj Lojd u civilu čuči pored Kavaja Lenarda i Džoela Embida i gleda kako pobednički šut tada prve zvezde Toronta ulazi u obruč pošto je lopta nekoliko puta skakutala po njemu.

- Iskreno sam mislio da će biti izblokiran, jer Kavaj ima prilično ravan izbačaj, ali to je bila ludnica, trajalo je večno. Telefon mi je posle toga "eksplodirao", pitao sam se što kad ništa nisam uradio - zaključio je Džordan Lojd.

Kurir sport

Kurir