ŠĆEPANOVIĆ REKAO SVE ŠTO MU JE NA DUŠI: Ne pada mi na pamet da kažem bilo koju ružnu reč o Partizanu, ALI...

Mladi košarkaški stručnjak Vlado Šćepanović prvi put se oglasio nakon odlaska iz Partizana i otvoreno govorio o privrženosti klubu i problemima sa kojima se susretao dok je sa klupe predvodio crno-bele.

Nakon očajnih rezultata na startu sezone Šćepanović je napustio Partizan, a zamenio ga je Slovenac Sašo Filipovski.

Mladi stručnjak je razočaran, ali nema nameru da pljuje voljeni klub.

"Partizan je moja druga kuća i ne pada mi na pamet da kažem ikada bilo koju ružnu reč o klubu. Ali, zamena teza je da je sadašnja ekipa bolja od prošle, što sam i rekao u startu. Uz to, nismo trenirali šest meseci, bili smo bez podrške navijača, a svi znamo da oni čine tim bar 30 odsto boljim, pa je na videlo dolazio individualni kvalitet igrača… Ali i to smo polako postavljali na mesto. Treba vreme, da igrači shvate da je, uz trenerovu krivicu za poraz, jer je trener uvek kriv, nešto i do njih kada u završnici sa Huventudom promaše pet otvorenih šuteva, ili zicer, kada bespotrebno naprave faul na centru", rekao je Šćepanović za "Mozzart sport".

Porazi od Huventuda i Budućnosti praktično su odlučili Šćepanovićevu sudbinu.

"Pa verovatno bi bilo drugačije da smo ta dva meča dobili. Ali, ne zaboravite da se naša svaka pobeda omalovažavala, a svaki poraz predstavljan kao katastrofa. Je l’ stvarno neko mislio da je realno da posle samo četiri pripremne utakmice vežemo deset pobeda? Pa protiv Budućnosti, koju smo jedva dobili prošle godine pred punim tribinama, imali smo četiri puta ‘dobijen meč’, dok smo bez najboljeg napadača i defanzivnog igrača ubedljivo pobedili Cedevitu koja nas je prošle sezone ponizila u Ljubljani i izgubila u poslednjoj sekundi u Beogradu. Pogledajte, bez trunke želje da omalovažim Sašu Filipovskog, čiji rad izuzetno cenim, uspeh protiv Cedevite je u medijima okarakterisan tek kao pobeda, a Zadar je ’razbijen’… Zašto?", pita se Šćepanović.

Kurir sport/Mozzart sport

Kurir