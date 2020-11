PROFESOR KOPRIVICA O PREDSTOJEĆEM FIBA BALONU: Turnir u Finskoj je veliki rizik po košarkaše

Košarkaška reprezentacija Srbije krajem novembra u takozvanom "mehuru" u Finskoj nastavlja takmičenje u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Orlovi će 28. novembra odmeriti snage sa Švajcarskom, a dva dana kasnije i sa slekcijom domaćina.

Selektor Igor Kokoškov nedavno je objavio spisak reprezentativaca na koje računa za novembarski FIBA prozor, a pripreme za ove duele će biti specifične, jer ih praktično neće ni biti. O tome je govorio prof. dr Vladimir Koprivica, kondicioni trener našeg nacionalnog tima.

- Biće izuzetno teško. Ali, to neće biti slučaj samo sa našom reprezentacijom već i sa svim ostalim selekcijama. Pre svega, jer će se reprezentacija okupiti i odigrati utakmice bez ikakvih priprema. O tome svedoči podatak da neću ni putovati sa ekipom u Finsku, jer vremena za rad na fizičkoj spremi neće biti - rekao je profesor Koprivica i dodao:

- Problemi sa kojima se suočavaju selektori su ogromni. Prvo, postoje ograničenja koja se tiču bolesti, pa oko dolazaka igrača. Zatim, nove igrače u timu treba u kratkom periodu uklopiti i napraviti taktičke varijante. I pitanje skautinga je veoma otežano, jer zbog svih ovih problema za protivnika imate potpuno neočekivanu selekciju. Sve je daleko izvan nekog prostora stabilnosti, biće mnogo improvizacije i ko se tu bolje bude snašao, bacio fokus na one temeljne stvari i ko bude u mogućnosti da redovnije članove reprezentacije angažuje, taj će bolje proći. Ipak, sreća je da je sistem takmičenja takav da samo jedna reprezentacija neće proći dalje, pa su naše šanse, relano govoreći, velike - konstatovao je Koprivica.

Jedan od najboljih stručnjaka iz oblasti fizičke pripreme tokom čitave svoje karijere nesebično je delio svoje iskustvo i znanje. Od početka pandemije, reklo bi se, aktivniji je nego ikad, s obzirom da je održao veliki broj onlajn predavanja za trenere u Srbiji i Crnoj Gori, zatim profesore fizičkog vaspitanja, ali i sportske radnike po opštinama u Vojvodini...

- Protekli period je bio prilično neobično iskustvo i za mene. Posle decenija rada gde sam vreme provodio u amfiteatru ispred studenata, čudno mi je bilo da sednem ispred kompjutera i praktično razgovaram sa tom crnom kutijom. Ali, osposobio sam se i za to. Zanimljivo mi je bilo to da u nekoj samoći svog stana studenti i učesnici seminara slobodnije postavljaju pitanja, stvara se veća interakcija, pa bih to izdvojio kao neku pozitivnu stvar. Svaki problem uvek mora da rezultira nekom akcijom, da traži rešenja kako da se iz svega toga izađe što manje oštećen, to je bio moj način.

Iznenadnom smrću prof. dr Ivanke Gajić profesor Koprivica imenovan je za dekana Fakulteta za sport Univerziteta "Union - Nikola Tesla":

- Veoma mi je žao što je došlo do svega toga, jer Ivanka Gajić je bila jedinstvena pojava u svetu obrazovanja, posebno u segmentu sporta. Učinila je mnogo, pre svega osnivanjem Sportske gimnazije, ali i u predanom radu i školovanju tih mladi ljudi. Mnogo je primera njenog viteškog ponašanja i to je bio ogroman gubitak za sve nas. Bili smo prijatelji više od 40 godina i preda mnom je neka vrsta izazova da se nastavi putem kojim se krenulo. Fakultet za sport ima perspektivu, jer je u jednom segementu koji je manje zastupljen od drugih, a to je školovanje sportista. Svaki sportista je u problemu kada je obrazovanje u pitanju, jer mora u potpunosti da se posveti treningu i takmičenjima, što obuhvata složen sistem funkcionisanja u toku samo jednog dana, a komoli u toku meseca i godine. Zato bi velika briga i bitka društva trebalo da bude njihovo školovanje da kad završe sportsku karijeru osposobe se za buduću profesiju. Tome smo se posvetili, jer je njima uvek kao oblast najbliži sport - zaključio je prof. dr Vladimir Koprivica.

