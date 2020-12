SAŠA OBRADOVIĆ PRED MAKABI: Moramo da pronađemo balans!

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je danas da će kontrola u igri i balans biti ključ u utakmici sa Makabijem u Evroligi.

"Očekuje nas utakmica protiv ekipe koja ne zaslužuje da se nalazi tu gde jeste trenutno. Izgubili su nekoliko utakmica na samom kraju, na jednu loptu. Tim koji je napravljen u najmanju ruku da bude u Top8, sada su i kompletni, Di Bartolomeo i Omri Kaspi su se vratili u tim. Glavna poluga tima je svakako bekovska linija u kojoj su Vilbekin, kao jedan od najboljih plejmejkera Evrope, Ilajdža Brajant i Doson. Mogu da dobiju svakoga, daću primer utakmice sa Žalgirisom, način na koji su ih pretrčali i brzo dolazili do realizacije. To je sigurno jedan od ključeva – kontrola u igri i balansa koji moramo da pronađemo", rekao je Obradović za sajt kluba.

Zvezda će sutra od 20.05 gostovati Makabiju u Tel Avivu, u 12. kolu Evrolige.

Nije bilo utakmica za vikend zbog reprezentativne pauze koja je, po rečima trenera Zvezde, dobro došla njegovoj ekipi.

"Dobro nam je došla pauza, da se osvežimo nakon teškog perioda. Gledali smo da oporavimo ekipu, da neke stvari uslovno rečeno pročistimo i očekujem da će sve to bolje da izgleda. Nedostajalo nam je, i to je posebno bilo vidljivo na poslednjoj utakmici, energije protiv Efesa kada smo želeli da igramo u visokom ritmu, a nismo mogli. Očekujem da sada to bude drugačije", kazao je Obradović.

Košarkaš crveno-belih Dejan Davidovac je takodje naveo da je ekipi značila pauza, ne samo zbog osveženja, već i zbog toga što je pružila priliku da tim trenira.

"Zbog kalendara nismo ni bili u mogućnosti da to radimo u prethodnom periodu. Trenirali smo kroz utakmice, zato nam je ova pauza dosta značila. Makabi je dobar tim, i po mom mišljenju ne zaslužuje mesto na kome se nazali. Izgubili su nekoliko utakmica na jednu loptu, uključujući i poslednje dve sa Valensijom i Milanom. Moramo da budemo maksimalno koncentrisani i oprezni. Imamo i mi naše adute, moramo da ih usporimo, na bekovskim pozicijama su najjači, odbrana je ključ i tu, kao i kroz neka rešenja u napadu gde bi mogli da imamo neku prednost u odnosu na Makabi, moramo da tražimo put ka pobedi", dodao je Davidovac.

Ovo će biti 11. duel Zvezde i Makabija u Evroligi, a trenutni skor je 5/5.

Kurir sport/Beta

