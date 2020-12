DOK NE BUDEŠ NAJBOLJI U NEČEMU MORAŠ DA RADIŠ NA TOME: Luka Dončić ćeli titulu sa Dalasom

"Biće zanimljivo imamo odlične igrače. Igrače koji su draftovani nisam znao, gledao sam kako igraju preko snimaka, dok ovi trejdovani znam koliko su dobri i koliko će nam značiti"

Trener Rik Karlajl je rekao da Dončić napreduje svakim danom i da se njegove odlične partije tek očekuju.

"I ja se nadam da ću biti još bolji, to mi je cilj, da napredujem. Želim titulu i to je naš cilj i ove godine, celom timu. Tokom pandemije ćemo imati poteškoće, neko će se razboleti i neće igrati 10 dana i ne verujem da će neki tim izdrzati bez zaraženih"

Dančić je upitan i o trci za najkorisnijeg igrača lige.

"Nije sjajno. Nismo pobedili, imali smo odličan tim, ali nismo osvojili titulu. Naučio sam mnogo i to ne samo ja nego ceo tim i idemo dalje i nadam se da ćemo to znanje ove godine iskoristiti. Očekivanja su velika... Nadamo se tituli, to je naša želja, ali za MVP nije bitno, šta bude biće i nadam se da možemo do titule. To je naš cilj"

Novajlija Džoš Ričardson i Diočić znaju se od ranije.

"Da, kako ne u Santa Barbari dok sam još igrao za Real, imao sam 16 godina... Tada smo igrali FIFU, volimo fudbal obojica i družimo se od tada"

Poslednje pitanje bilo je šta bi slovenački košarkaš voleo da unapredi.

"Kao što sam uvek govorio na svemu moram da radim, dok ne budeš najbolji u nečemu moraš da radiš na tome. Ja radim najviše na šutu. Mnogo šutiram, mnogo vežbi iz mnogo pozicija... Mnogo utakmica smo gubili iako nismo smeli jer smo vodili. Mi smo mlad tim, mislim da će ova sezona biti dosta bolja nego ova prethodna", završio je Luka Dončić.

Kurir sport

Kurir