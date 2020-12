DEJAN RADONJIĆ OFORMIO STRUČNI ŠTAB: Evo ko će pomagati treneru Crvene zvezde u narednom periodu (FOTO)

Trener košarkaškog kluba Crvena zvezda Dejan Radović oformio je stručni štab sa kojim će raditi ove sezone.

Kako je saopšteno na klupskom sajtu, Radonjićev prvi pomoćnik biće Goran Bošković, nekadašnji igrač Crvene zvezde i selektor reprezentacije Ukrajine.

Takođe, za jednog od pomoćnika imenovan je Miodrag Dinić.

Njihovim dolaskom kompletiran je stručni štab crveno-belih u kome se nalaze i nekadašnji pomoćnici u Radonjićevom stručnom štabu od 2013. do 2017. godine, Nikola Birač i Saša Kosović .

foto: Saša Pavlić

Za fizičku pripremu crveno-belih zadužen je Aleksandar Lukman koji je bio kondicioni trener Zvezde u šampionskoj sezoni 1997/1998, potom 2009/2010, a zatim i od 2011. do 2014. godine. On se vratio na istu poziciju od 2018. godine do prekida sezone zbog pandemije korona virusa.

Fizioterapeuti su Milorad Ćirić i Miljan Nićiforović, a doktori Nebojša Mitrović, Boris Gluščević, Milan Mirković i Darko Bajec.

