BAVITE SE SPORTOM I BUDITE ZDRAVE: Marina Maljković poslala važnu poruku devojčicama

U ovom centru devojčice osnovnoškolskog uzrasta već dve godine besplatno treniraju košarku u okviru “Pokreta za žensku košarku”, na čijem je čelu takođe Maljković.

Maljković je zajedno sa gradskom sekretarkom Draganom Pešić Belojević i predsednikom Gradske opštine Čukarica Srđanom Kolarićem posetila devojčice na treningu.

"Danas je Sveti Sava i s obzirom na to da Institut u prvi plan stavlja devojčice školskog uzrasta, želim svima da čestitam slavu. I za nas je danas slavski dan. Poruka koja je bitna za sve devojčice Srbije i one koje su krenule da se bave sportom, jeste da bude aktivne, da izađu van okvira, jer samo aktivan pojedinac može da dođe do velikih uspeha u životu", rekla je Maljković novinarima.

Selektorka Srbije poručila je devojčicama da se druže, da dolaze u što većem broju i da se što više bave sportom.

"Ova je druga bitna lokacija u Beogradu. Počeli smo u Vizuri na Tošinom bunaru i bilo bi nam drago da uz razumevanje predsednila opštine Čukarica napravimo ovde ozbiljnu stanicu kada je ženski sport u pitanju, da ova ova hala zaživi i bude prepoznatljiva kada je ženski sport u pitanju", rekla je Maljković.

Ona je istakla da je interesovanje veliko i da Institut postoji u Požarevcu, Aranđelovcu, Kikindi, Ivanjici i Zrenjaninu.

"U ovoj situaciji zaista nije lako, ali je ovo pokazatelj koliko je devojčicama potreban sport. Uz veliku podršku Vlade Srbije, nudimo sve sportove. Devojčice mogu da biraju, imamo košarku, rukomet, streljaštvo, džudo, ritmičku gimnastiku, odbojku i atletiku", navela je ona.

Maljković je sve devojčice iz Instituta, ali i svu decu, pozvala na trening ženske seniorske košarkaške reprezentacije 2. februara u Vizuri na Tošinom bunaru od 18 sati.

"Devojčice Srbije, bavite se sportom i budite zdrave", zaključila je Maljković.

