MILOJEVIĆ PRE DEBI NA KLUPI PODGORIČANA: Kvalitet je na našoj strani, idemo na pobedu u Železniku!

Novi trener košarkaša Budućnosti Dejan Milojević, pred susret sa FMP-om u 17. kolu ABA lige, rekao je da je kvalitet na strani njegovog tima.

Milojević će sutra od 17 sati imati trenerski debi na klupi Budućnosti na gostovanju FMP-u Beogradu.

"FMP je borben i mlad tim, sastavljen od energičnih igrača. To je ekipa koja je podigla formu u poslednje vreme, pobedila je Cedevita Olimpiju. Da bi razlika u kvalitetu, koja je na našoj strani, došla do izražaja moramo da imamo maksimalnu energiju, kako bismo došli do važne pobede", rekao je Milojević u najavi meča. Budićnost trenutno ima skor 11-3, dok je FMP u seriji od tri uzastopne pobede u ABA ligi i ima učinak od pet pobeda i devet poraza.

"Znamo da FMP igra kod kuće veoma dobro, sve pobede ove sezone je ostvario kod kuće. To je ekipa koja je dugo zajedno, dobro se poznaju. Znamo da nas čeka teška utakmica, moramo da budemo na visokom nivou svih 40 minuta", rekao je protimac Petar Popović.

Tanjug

Kurir