AMERI DOMAĆI, A JA STRANAC?! Ratko Varda se iznervirao zbog olakog davanja pasoša inostranim igračima

Nekadašnji centar Partizana je iziritiran odlukom da bek Crvene zvezde Kori Volden dobije naš pasoš i u nastavku sezone nosi crveno-beli dres kao domaći igrač.

- Da ne budem rasista, ali ceo ovaj put na kojem smo trenutno oko stranaca u našoj košarci, mi se ne sviđa. Javno kažem to i ne stidim se onoga što napišem i mislim. Prema domaćim igračima je ružno, to gledamo svake godine pred Kup. Imamo situaciju da igrač koji dođe na nekoliko meseci dobije državljanstvo. To se ne daje, to nije samo list papira, najsvetije što imate vi kao državljanin - rekao je Varda za TV Arena sport.

Podsetio je i na vreme kada je igrajući za Radnički iz Kragujevca u Kupu Radivoja Koraća bio stranac.

- Rodio sam se kao Bosanac. Iako sam državljanin Srbije ili Jugoslavije od rođenja, od 1991. godine sam u Beogradu, uredno plaćam takse i sve, a onda dođem pred finale Kupa, pred fajnal-for i kažu mi da sam stranac, košarkaški stranac. Amerikanci su sada domaći igrači, a ja sam stranac, to mi smeta - dodao je on.

Varda je objasnio zašto se klubovi u poslednje vreme sve više okreću strancima.

- Ako nemate kvalitet, vi ćete nastaviti da dovodite druge strance. Takva je situacija u modernoj košarci. Danas stranac povećava kvalitet, tribine su punije. Ako napravite da se domaći igrač u svojoj zemlji oseća kao stranac, ne znam ni šta da kažem, iskreno. Imate osam stranih i četiri domaća, a gledam igrače sa Balkana kao domaće.

Oni su dobili srpski pasoš Kori Volden (Crvena zvezda) februar 2021. Kevin Panter (Crvena zvezda) februar 2020. Markus Pejdž (Partizan) februar 2019. Dilan Enis (Crvena zvezda) februar 2018. Čarls Dženkins (Crvena zvezda) oktobar 2015. Demarkus Nelson Crvena zvezda 30. jul 2014.

