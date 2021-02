HRVATI NAPALI RAĐU ZBOG BALAŠEVIĆA, ON IM BRUTALNO ODBRUSIO: Švabe su radile mnogo veća sra*a pa im sada ljubimo gu*icu kada dođu

Rađa je opisao prvi koncert Đorđa Balaševića posle rata, održan 2004. godine u Splitu i podelio kako su dvojica njegovih prijatelja umrla u svega dva dana razmaka.

"Umrli su u dva dana razlike. Ima to neke simbolike. Evo jedne zajebancije vezane za njih dva. Mosor je Đoleta upoznao kad je bio u Novom Sadu, mislim u vojsci ali nisan siguran. Svakako su bili dobri. Đoletov prvi koncert nakon rata 2004. u Splitu a Mosor nervozan kao pas, ne sme da ide jer se boji kako će publika da reaguje a on emotivac neko sranje nebi preživio. Usred koncerta zove on mene i pita kakva je situacija. Kako meni malo treba kažem mu odma da je sve super osim što ga je jedan lik gađao bocom ali da je to policija rešila za sekund. Inače, ovacije za Đoleta. Meni Mosor naravno ne veruje i odmah zove staroga Grašu. A ovaj sedi do mene i odmah prihvati zajebanciju i potvrdi moju priču. Posle koncerta idemo svi zajedno u Grašin restoran i sedimo za stolom Đole i njegovi, Graše, Viki i ja. Dolazi Mosor i pravo do Đoleta krene s izvinjavanjen. Ovaj ga bledo pogleda i kaže, o čemu to pričaš. Mosor odma shvati da je zajeban i da se tresa satima bez veze. Veče za pamćenje. Sad bar imaju veselo društvo gore gde se skupljaju dobri ljudi", napisao je Rađa.

I dok je većina podržala košarkaša, našli su se i oni koji su Rađu napali zbog blagonaklonog stava prema Balaševiću.

"Dino, da li ti zatvaraš oči pred istinom o lažnom mirotvorcu ili samo voliš muzički žanr tog pevača", upitao je neko Rađu.

"Ja samo mislim da bi trebalo sejati mir i dobro a ne mržnju. Čovek je pisao pesme protiv Miloševića kad je bilo najgore. Uostalom hajmo ovako. Švabe su radile puno veća sranja na svetu pa su nam sad najradije viđeni gosti i ljubimo im guzicu kad dođu. Do kad ti savetuješ da se mrzimo pa da krenemo normalno. Evo čisto pitam za savet."

