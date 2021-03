On ne misli da su današnji igrači tolerantni kao što su košarkaši bili u njegovo vreme.

"Karim Abdul Džabar me je kritikovao i ja sam to prihvatio. Potrudio sam se da ispravim sve što mi je on rekao da je loše. Podigao sam igru na viši nivo. Danas igračima ne smeš da kažeš ništa. Mekani su kao puding", rekao je Šek u emisiji kod Dena Patrika.

Kurir sport

Kurir