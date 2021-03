MISLIO SAM DA PARTIZAN GORE NE MOŽE! Legenda crno-belih KIPTI OD BESA: Bolje da ne ulazimo u plej-of sa ovakvom igrom!

Legendarni košarkaš Partizana Miroslav Mića Berić bio je razočaran i prilično besan nakon ubedljivog poraza voljenog kluba u Italiji.

Košarkaši Partizana izgubili su u gostima od Trenta sa 54:69 u utakmici petog kola Grupe F Top 16 faze Evrokupa i tako ugrozili plasman u četvrtfinale ovog takmičenja.

Berić je istakao nakon meča da su crno-beli imali i sreće u Italiji, jer je poraz mogao da bude i ubedljiviji.

"Nije mi jasno. Ako se i gubi treba da se razmišlja i o razlici, ali onakav pad u igri. Na kraju možemo da budemo zadovoljni sa -15. Oni su imali 21 poen prednosti minut i 21 sekundi pre kraja. Sreća naša što igrači Trenta nisu svesni da je njima svaki poen važan. Oni su tri napada završili olako… Sreća naša. Na kraju moramo da budemo zadovoljni sa -15", rekao je Berić za "Sport klub".

Legendarni kapiten smatra da ovakav Partizan nema šta da traži u plej-ofu.

"Mislio sam da gore ne može, ali iskreno izgleda da gore može. Ne razumem i ovaj odnos, da oni tako padnu, da moral padne, da nema igrača koji će da pokrene. Onako svi spuštene glave… Trentno je osrednja ekipa, ali tako o tome razmišljamo, šta onda da radimo u plej-ofu? Protiv Uniksa? Protiv Virtusa? Koji su digli formu… Mi sa ovakvom igrom bolje da ne ulazimo u plej-of", razočaran je Berić.

Berić je istakao da ga boli odnos igrača prema igri i činjenica da se niko ne uzbuđuje što je ekipa u seriji poraza.

"Mi gledamo kako da Partizanu bude najbolje, mi smo uvek veći optimisti kada očekujemo reakciju, neku dobru partiju, ali ušlo se u seriju poraza i to sad postaje nešto, neću da kažem normalno, a to ne sme da bude. U moje vreme dva poraza za redom i to je alarm odmah, sastanci se sazivaju. Smeta mi, ne vidim da se iko posvađao između sebe. Niko se nije zakrvio, niko ni na koga nije digao glas, to mora da se vidi… Bili smo svedoci u reprezentaciji i u najbolja vremena Partizana se videlo to na terenu. Ne vidim ovde ni trener da išta radi, da istera nekog igrača ako treba i u svlačionicu, da se razmrda ekipa. Partizan jeste oslabljen, ali ruku na srce, Trento nije neka ekipa", rekao je Berić.

Kurir sport

Kurir