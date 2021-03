AMERIKANAC KOJI JE NATERAO JOKIĆA DA PREVRĆE TRAKTORSKE GUME OTKRIVA: Nikola je hladnokrvni ubica!

Stiv Hes, čuveni američki kondicioni trener koji je svojevremeno radio sa Nikolom Jokićem, pričao je za "Nuggets Srbija" o sjajnom srpskom košarkašu.

Bivši trener Denvera imao je samo reči hvale sa sjajnog Srbina.

"Nikola Jokić je autentično ljudsko biće koje ima neviđenu strast prema košarci. On je neverovatan prema drugim ljudima, skroman je i srećan, naporno radi. On je revolucionaran u svom procesu. On je uspeo uz pomoć ljubavi prema košarci. Možete da mu date 400.000.000 dolara, to nije važno. Dakle, porodica i porodica i košarka ga vode napred", kaže Hes i dodaje:

"Mnogi košarkaši 'umru' kad im se završi karijera, jer su oni tokom karijere glavne face. Viđao sam to milion puta. Ali Nikola Jokić neće. On je toliko blagosloven da stalno bude srećan zbog svog života. To je superstar i ultimativno ljudsko biće."

Amerikanac je ispričao jednu sjajnu anegdotu o Nikoli. Otkrio je da je na jednom pejntbol okršaju shvatio da će srpski košarkaš dominirati NBA ligom.

"Kad je bio ruki, igrali smo protiv Filadelfije i organizovao je pre tog takmičenje u pejntbolu. LJudi, Jokić je hladnokrvni ubica! Ovaj čovek je pobeđivao u svakoj partiji. On je kao pravi ubica, razbili smo ih sa njim u timu. Zvao sam generalnog menadžera posle toga i rekao mu 'ovaj tip će biti nešto posebno'. Pitao me je da li sam ga video kako igra, rekao sam mu 'ne, video sam kako igra pejntbol!' On uvek misli na tim i od tog trenutka sam znao da je jedan od najboljih ljudi koje sam upoznao koji uvek misli na druge. On nema je**ni ego! Voleo bih da sam se ja rodio kao on! On je jednostavno drugačiji", rekao je Hes.

Američki stručnjak je u nastavku razgovora objasnio zbog čega se Somborac razlikuje od ostalih velikih sportskih zvezda.

"Trenirao sam jedno vreme Tima Hauarda, jednog od najboljih fudbalskih golmana koje smo imali. On mi je rekao 'što više imaš, više želiš'. I ja u to verujem i za sebe. Ali to ne verujem za Jokića. Šta god da on ima, njemu će uvek biti dovoljno. Mislim da je u glavi mnogo napredniji nego što ću ja ikad biti. On je motivisan iznutra, a ne spolja, novcem ili tako nečim. Jer kad si motivisan stvarima koje dolaze spolja, nikada ti nije dovoljno. On nije takav."

U junu 2017. godine Stiv Hes je u Somboru spremao Jokića za izazove koji ga očekuju u nastavku karijere. Amerikanac ne krije da se tada zaljubio u Sombor i Srbiju.

"To je najlepše mesto u kojem sam ikad bio. Trenirao sam sa Jokićem i momcima u parkovima, podižući traktorske gume i sve to. Odemo posle toga uveče na piće i on je sa svima kao sa porodicom. I takav je u NBA ligi. On se ne oblači drugačije, ne ponaša se drugačije. Jokić je Jokić 24/7."

Njegove neobične metode treninga sa traktorskim gumama bile su apsolutni hit na društvenim mrežama. Hes je nekoliko godina kasnije otkrio odakle ideja da se koriste ovi neobični "rekviziti".

"Imam koncept po kojem radim sa svakom osobom. Sa Jokićem je premisa bila da stvorimo mnogo snažniju osnovu, da promenimo šta unosi u sebe da bi mogao da izgubi telesnu mast. Hteli smo da ga učinimo snažnijim. Zašto smo uzeli traktorsku gumu? Traktorska guma je 'došla meni'. To nam je bio alat koji smo mogli da iskoristimo", rekao je Hes.

Stiv Hes je 2017. godine napustio Denver Nagetse, a punih 20 godina bio je kondcioni trener tima iz Kolorada.

Kurir sport

Kurir