KAD JE PARTIZAN IZJEDNAČIO U SERIJI ZNAO SAM DA DOBIJAMO: Radonjić se prisetio čuvene plej of serije večitih rivala! VIDEO

On je gostovao u prvoj epizodi Zvezdinog podkasta "Pick N’ Talk" koji se bavi košarkašim temama i odgovarao na razna pitanja gledalaca.

"Prošli smo u Top16 fazu Evrolige, osvojili u Kup motivisani i spremni smo išli po taj trofej ABA lige. Iako nije tako delovalo, u svakom momentu tokom cele sezone nam je to bilo na umu da u tom plej-ofu igramo dobro i obezbedimo ponovo Evroligu. Sticaj okolnosti je bio da se polufinale igralo protiv Partizana i to je bio duel ko će ići u Evroligu, pa je to dodatno nosilo težinu", pričao je Radonjić i nastavio:

"Sistem je bio prilično čudan, igrali smo dva meča pred našim navijačima, pa dva pred njihovim, ali su se igrala dva meča u dva dana. Mi smo u prvom duelu teško slavili, iako nije izgledalo tako i osećalo se neko zadovoljstvo. To nije bilo nešto što nam je bilo najpotrebnije, jer je kratka bila pauza između tog i sledećeg meča. Osećalo se da ćemo da slavimo opet, a ja sam bio svestan da to neće biti lako. Ispostavilo se da drugi meč nismo dobro odigrali, ali smo i pored toga došli u situaciju da šutiramo za pobedu. To je kod mene proizvelo osećaj da ne možemo da odigramo tako slabo ponovo, jer je razlog bila koncentracija".

Radonjić je objasnio šta se dalje dešavalo

"Imali smo dva dana između i vratili smo se na one postulate koje smo gradili tokom cele sezone. Bili smo maksimalno fokusirani, bez obzira na ogromnu podršku koju je Partizan imao. Bio sam mišljenja da iako ne budemo dovoljno dobri u trećem, u četvrtom imati dovoljno kapaciteta da dobijemo. Značio nam je i dolazak navijača, odigrali smo taj treći meč i taktički i tehnički i sa dobrom koncentracijom i hrabrošću. Uspeli smo da slavimo i tu se osetilo da će otići u pravcu u kom je i otišlo", prisetio se Radonjić

