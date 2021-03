ZA ČARLSA BARKLIJA NEMA DILEME, ON JE BOLJI OD DŽORDANA I BRAJANTA: Svaka čast Lebronu i Janisu, ali danas vlada Harden (VIDEO)

I ne samo današnjice. Dvostruki olimpijski šampion, jedan od najdominantnijih krilnih centara svih vremena, danas analitičar u NBA TNT studiju, smatra da je nivo na kom igra Džejms Harden neverovatan.

- Uz dužno poštovanje prema Lebronu Džejmsu i Janisu Adetokumbu ili bilo kom drugom igraču u ovom trentuku, Harden je najbolji košarkaš na svetu. I kraj priče - rekao je Barkli, pa onda uporedio čuvenog Bradu sa istinskim legendama košarke:

- Nikada nisam video igrača koji me više impresionirao u napadu. Majkl Džordan i kobi Brajant su od Hardena bili mnogo bolji u defnazivi, ali ne i u napadu. Tu posebno mislim na šut za tri poena. Nisu bili ni tako dobri dribleri, nisu umeli tako efikasno ni da iznude slobodna bacanja kao on. Harden zaslužuje sve pobede, on je napadačka mašina!

Kako se vama čini, da li je Barkli ipak malo preterao ili ne?

