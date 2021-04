JOKIĆ SVOJIM PONAŠANJEM IZNERVIRAO TRENERA! Meloun: Frustriran je! To ne sme da utiče na njegove dužnosti!

Najbolji igrač Denvera Nikola Jokić ulazio je u ozbiljne rasprave sa sudijama na meču protiv Bostona, a to se nije dopalo treneru Nagetsa Majku Melounu.

Košarkaši Denvera izgubili su u nedelju od Bostona 105:87 na svom parketu.

U 19. ovosezonskom porazu Nagetsa, kojim su prekinuli pobednički niz od osam uzastopnih trijumfa, Nikola Jokić ostvario je tripl-dabl od 17 poena, 11 asistencija i 10 skokova za 32 minuta igre.

Međutim, sjajni srpski košarkaš ponovo je bio u nemilosti sudija, koje nisu svirale očigledne faulove nad zvezdom Nagetsa.

Sraman sudijski kriterijum izbacio je Nikolu iz takta.

"Frustriran je manjkom dosuđenih faulova i to razumem, ali to ne sme da utiče na njegove košarkaške dužnosti. To je nešto u čemu on, ja i svi mi možemo da budemo bolji", poručio je trener Denvera Majk Meloun.

On je istakao da nisu samo Nagetsi nezadovoljni suđenjem.

"Svih 30 timova se žali i kuka, mi smo jedni od njih. Rade svoj posao, a mi moramo da radimo naš. Nekada ima svađa i rasprava, kao u svakom drugom sportu", zaključio je američki stručnjak.

