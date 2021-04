MILICA DABOVIĆ PONOVO ŠOKIRALA SRBIJU: Mislili su da mogu da me ODVUKU U KREVET zato što sam lepa i zgodna!

Srpska košarkašica i bivša reprezentativka, Milica Dabović, nekako je uvek u centru pažnje, i na terenu i van njega. Svojim potezima, stavovima i iskrenim odgovorima često navuče gnev javnosti, ali još češće "zaradi" i aplauze.

Milica je sada rešila da stavi tačku na neke navode i teme, pre svega one bolne i teške.

Sport, posebno ženski, sa sobom nosi brojne neprijatne i bolne situacije. Ne usudi se svako da naglas priča o tome, ali teško ćemo naći iskrenijeg sagovornika od Milice Dabović. Štaviše, sama je obelodanila da je imala "nepristojne ponude", te da je oterana iz kluba pošto je takvu odbila, a ne krije da ih je bilo i više.

- Susretala sam se sa raznim situacijama, ne samo od predsednika, već i preko direktora, trenera... To je za mene bio poraz, jer znam da nikakve povode nisam davala za takve situacije. Smatrali su me lepom i zgodnom i zbog toga su mislili da mogu lako da me odvuku u krevet, ali to se nije dešavalo. Zato što nisam davala na sebe, zato sam odlazila iz klubova - kaže Milica.

foto: Printskrin

Još jedna bolna tema jeste i reprezentacija Srbije, kao i saradnja sa selektorkom Marinom Maljković. Palo je mnogo teških reči, Dabović je otkrila brojne stvari, ali čini se da to nije ni polovina priče.

Nastavak ćemo dobiti u Miličinoj knjizi, a dok nju iščekujemo, napravili smo osvrt na poslednja dešavanja.

Pre nekoliko meseci, ženska seniroska reprezentacija pojačana je Amerikankom Ivon Anderson. Jedan tvit Milice Dabović bio je dovoljan da se podigne prašina, te da je proglase rasistom.

- Ta izjava uopšte ne bi bila tako strašna da ja nisam iskoristla reč "crnkinja". Ali, ljudi znaju da sam godinama igrala sa crnkinjama i dan-danas su to moje prijateljice i poruka nije trebalo da ode u tom pravcu. Ne mrzim nikoga, a kamoli crnce. Ali, ljudi su samo čekali da me "uhvate" za nešto i da me razapnu, što mi je u potpunosti jasno.

foto: Starsport, Printscreen/ Instagram

Ipak, bez obzira na takve komentare, Dabović i dalje stoji pri svom stavu da stranci ne bi trebalo da budu članovi nacionalnog tima.

- Svakako smatram da nijedna reprezentacija ne treba da dovodi bilo kog stranca, mislim da i mi imamo dovoljno talenata, pogotovo na toj poziciji. Imamo igračice koje ne igraju, a fenomenalne su i zaslužile su da se nađu u reprezentaciji. Tako da, stojim pri tome da strancima nije mesto u našoj reprezentaciji - kaže Dabović za Meridian sport.

foto: Starsport©

Ne može se preskočiti ni celokupan rad sa Košarkaškim savezom Srbije i Marinom Maljković, a Milici je očito i dalje teško da govori o tome.

- To je jedno od najtežih pitanja... Šta ja mogu da kažem o Savezu i Marini Maljković i reprezentaciji? U toj reprezentaciji sam "opstala" i što je najvažnije - izašla kao pobednik. Ljudi će sve shvatiti kada pročitaju moju knjigu, jer u njoj najviše pričam upravo o tim stvarima. Kakvu sam torturu doživljavala i sa čime sam se borila - to sam samo ja znala. Ćutala sam, mada je znalo nekoliko igračica s kojima sam se nekada družila. Na današnji dan one su povukle svaka na svoju stranu, ostala je samo moja sestra - priseća se Milica.

foto: Stefan Jokić

- Mnogo toga sam istrpela i u tom Savezu bih promenila apsolutno sve. Došlo je do toga da Savez praktično gasi žensku košarku, klubovi ne postoje. Crvene zvezde i Partizana maltene nema, niko se ne bori za tu decu, niko se ne bori za te talente… Marina je svojim delima pokazala svoje lice, onda kada sam poželela da se vratim u reprezentaciju, ona mi je rekla da se bavim prostitucijom. Time je pokazala ko je i šta je. Godinama sam je doživljavala na potpuno drugačiji način, mogla bih do sutra da pričam o njoj, ali ne bih sada da detaljišem. Reprezentacija je moja slaba tačka, ginula sam za ovu državu, za grb i za te ljude - iskrena je Dabović.

foto: Reuters

Iako je i dalje na terenu, Milica je samohrana majka jednog dečaka, te je pronašla još jedan način da njemu pruži ugodan život, ali i da, kako kaže, stane na svoje noge i ne dozvoli da zavisi ni od koga.

Mnogi su komentarisali njenu "online prodaju", ali ona kaže da je zahvaljujući tome preživela.

- Online prodaja me je vratila u život i stala sam čvrsto na noge. Ne zavisim ni od koga. To što su mi novac potrošili, naravno, ne svaljujem krivicu na druge, već na sebe. Sama sam to dozvolila. Zaljubila sam se i napraivla glupost… Nije trebalo da se zaljubim uopšte. Mislila sam da ljudi mogu da se menjaju, da su dobri… Uvek verujem u ljude i u ono što je nemoguće. Nastaviću da se borim. Online prodaja ide super, te žene su me spasile. One su moj vetar u leđa. Razmišljam da napravim i svoj brend, možda šijem neke trenerke, a kasnije možda i nešto više. Bitno je da moje dete ima sve i da mu ništa ne fali.

foto: Dragan Kadić

Za sam kraj, Milica je imala jednu posebnu želju, a to je da zahvali svojim roditeljima na svemu.

- Moj život je bio težak i volela bih da kažem da sam zahvalna na svemu i mami i tati, bez obzira na moje detinjstvo. O tome svi pričaju, jer je moja sestra izjavila da je dobijala batine, da sam ja dobijala batine, da je sve to bilo tako kao što je bilo... Ali, ja sam na to zaboravila, to nije napravilo od mene ono što je napravilo od sestre, osobu koja je puna mržnje, koja je zla i misli samo na sebe. Ja sam potpuno suprotno, dobra sam i gledam pozitivno na svet, oprostila sam sve što sam mogla da oprostim. Jesam neko na koga ljudi mogu da se oslone, a to je danas baš retkost - zaključila je Milica.

Kurir sport/Meridian sport