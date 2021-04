OSTOJA MIJAILOVIĆ KAKVOG NE POZNAJETE Imam pet rasnih konja i obožavam da jašem! FOTO

Mijailović u rodnoj Prislonici pored Čačka ima ergelu u kojoj se šepuri pet rasnih grla.

Kako nam je rekao, radi se o dobro poznatim holandskim rasama.

- Porodično tradicionalno gajimo domaće životinje, pa i konje, koji su najlepše i najplemenitije životinje. Imamo pet grla, u pitanju su holandske rase. Tri su takozvana KWPN, a dva Trizijca, to su vam oni što imaju "lepu frizuru" - uz osmeh kaže Mijailović za Kurir.

foto: Privatna arhiva

Pitamo ga kako se rodila ljubav prema ovim elegantnim životinjama.

- Odrastao sam na selu uz domaće životinje. Imali smo konje kada sam bio dečak, tako da smo porodično odlučili da nastavimo da ih gajimo. Oduševljen sam njima, a u mom kraju postoje predivni predeli za jahanje. To mi je jedna vrsta odmora i relaksacije. Znate, kada odemo na jahanje, ne razmišljam ni o čemu i to mi zaista prija - pojasnio nam je on.

foto: Tamara Trajković

Nemam trkačke ambicije kao Jokić Neizbežno je povući paralelu sa najvećom srpskom košarkaškom zvezdom Nikolom Jokićem, koji se opredelio za kasački sport. - Ne, meni je ovo više razonoda i hobi. Dolazim u Prislonicu svakog vikenda, imam grupu drugara, zajedno jašemo. Okrenuti smo životu na selu, gde čak uzgajamo sve što nam je potrebno za ishranu - kaže prvi čovek crno-belih.

Predrag Gajić / Kurir sport