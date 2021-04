SKANDAL U SRPSKOJ KOŠARCI! Prvi čovek Napretka za Kurir: Ovo nema ni u SELJAČKOJ LIGI, nameštanja koja su se desila su BESRAMNA!

Prvi čovek Napretka iz Aleksinca Nenad Stojković više je delovao tužno nego što je bio ljut zbog svih dešavanja u Košarkaškoj ligi Srbije. Njegov klub ispao je iz elitnog ranga, i to posle "nestvarnih" rezultata u poslednjih pet kola takmičenja.

- Pravi je trenutak da ne dozvolimo da košarka uđe u vode gde nam je fudbal, nažalost, već godinama. Koliko je sve ovo samo očigledno, pa nemam reči zaista - počeo je Stojković razgovor za Kurir.

Nije mu bilo ni potrebno postavljati pitanja.

- Ako je jedan Juventus mogao da bude izbačen iz lige, zašto ne mogu Dunav, Metalac i Novi Pazar?

Prijave koje su podnete iz KLS ohrabruju, ali je potrebno isterati stvari do kraja.

- Godinama nam pojedini klubovi prave ogromnu štetu, celoj ligi, našoj košarci uopšte... Država nam je dala ogroman novac! Svim klubovima! I umesto da nam to bude podstrek da razvijamo košarku, mi sve bacimo u vodu s ovim stvarima koji nemaju veze sa sportom, s ovim besramnim nameštaljkama!

Nije Stojkoviću problem što su ispali Aleksinčani.

- Da ne misli neko da tražim alibi ili nešto, ispali smo, u redu. Ali iskreno se nadam da će za nama krenuti i klubovi koji su nameštali. Neko sam ko je 20 godina igrao za klub, završio trenersku školu, ma ljudi, ovo nema ni u seljačkim ligama, izvinjavam se na izrazu... A mi ovde pričamo o elitnoj, našoj prvoj ligi!

Poruka za kraj...

- Pa nemoj da se onda zovemo zemlja košarke! Je l' sramota ispasti iz lige, ne razumem. Pa je l' sport i pobeda i poraz? Čemu sve ovo - u neverici je zaključio Stojković.

Novi Pazar zabranio Ameru da igra!

U Napretku su zatražili da se sve sporne utakmice pažljivo pogledaju:

- Tražili smo ekspertizu mečeva. Pa to ne moraju da gledaju ljudi iz košarke. Mogu da dođu i oni iz fudbala, da pogledaju i apsolutno sve će im biti jasno. Sve to postoji zabeleženo i kristalno je jasno. Potrebno je samo neko da uzme da se bavi time. Imamo dokaze da su u Novom Pazaru zabranili Amerikancu da igra protiv Dunava, saznali smo sve to preko menadžera... Je l' mislite da je to normalno?