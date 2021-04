DONČIĆ MI JE UZEO HILJADE I HILJADE DOLARA: Nestvarna trojka Slovenca naučila pameti trenera Dalasa, VIŠE SE NE KLADIM! VIDEO

Niko u dvorani nije mogao da veruje šta je Slovenac uradio, u čudu su ga gledali svi saigrači uključujući i našeg reprezentativca Bobana Marjanovića, a samo je trener Maveriksa Rik Karlajl znao šta će se desiti.

Osetio je Karlajl na svojoj koži šta znači Dončićeva magija, a kako sam kaže te lekcije su ga koštale mnogo novca.

foto: Profimedia

- Moj novčanik najbolje zna. Izgubio sam hiljade dolara kaldeći se pritv njega, na šuteve sa svoje polovine. Jedno sam izgubio u Meksiko sitiji, bio sam baš besan i platio sam mu u pezosima - otkrio ej trener Dalasa, pa dodao da je sad naučio da Luka može sve:

- Ne kladim se više, on može sve, video sam kako radi zaista neverovatne stvari. Pogađa sa pola terena, sa jedne noge sa 12 metara, pronalazi uglove i mogućnosti koje malo ljudi može da shvati. Sad me pita može li da preskoči trening ako pogodi sa pola, a ja mu kažem da zaboravi na to. Naučio sam da će uvek pronaći način da pogodi.