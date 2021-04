JOKIĆEVE BROJKE SU ISTORIJSKE, ON JE MVP IGRAČ: Trener Denvera otkrio šta ga FASCINIRA kod Srbina, a nema veze sa košarkom!

Nakon meča trener Denvera Majkl Meloun bio je pun hvale za srpskog centra, ali ne toliko zbog učinka na terenu.

"Ono što Nikolu čini MVP igračem je to da nije propustio nijednu utakmicu. Iako smo imali neke povrede, on vodi ovaj tim do mesta među najbolje četiri ekipe na Zapadu, koji ima mnogo talenta i kvaliteta. I pored toga, pogledate njegovu statistiku i efikasnost i to su zaista istorijske brojke. Srećni smo što ga imamo i svi shvatamo to", rekao je Meloun.

foto: AP

Melunu se dopada i što Jokić nije "zavisnik" od društvenih mreža i što nema potrebu da bude u centru pažnje.

"On zaista ne mari za to da bude u centru pažnje, za svoj ego i druge stvari. Zaista me zabavljaju momci koji na Tviteru 'kače' svoje slike i to objavljuju. Ko to radi? Nikad nisam video da se Nikola fotografiše i da to objavljuje. To je ono što volim kod njega, povrh toga što je sjajan, sjajan igrač", dodao je Meloun

Kurir sport