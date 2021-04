SADA JE I ZVANIČNO: Dragan Bajić je novi selektor Severne Makedonije

Kako je saopšteno, Bajić je potpisao ugovor na četiri godine i cilj obe strane je da se postavi kontinuitet u radu.

"Potpisao sam ugovor na četiri godine, pokušaću da ostanem deset, jer je to znak da smo napravili dobar rezultat. Moja vizija je da svi igrači dobiju šansu. Moj temperament je takav da od svakog igrača izvučem maksimum. Nadam se dobroj saradnji, kao trener uvek tražim da budemo kao porodica. Svi moramo da dišemo kao jedan, jer mislim da je to jedini put do dobrog rezultata", rekao je Bajić, prenosi sajt Igokee.

Bajić se zahvalio svom klubu Igokei, koji mu je izašao u susret budući da ima još dve godine ugovora sa Aleksandrovčanima, a zahvalio se i na poverenju čelnim ljudima makedonske košarke Peri Antiću i Todoru Gečevskom.

foto: Igokea/Nikola Vuruna

Treneru Igokee ovo nije prvi selektorski posao jer je vodio juniorsku reprezentaciju BiH na Evropskom prvenstvu u Turskoj.

"Dogovorili smo saradnju na obostrano zadovoljstvo. Mislim da smo doveli dobrog trenera i da je Bajić pravi izbor. Očekujem da napredujemo sa igračima koje imamo. Primarmo je da napravimo dobru selekciju i odradimo kvalitetne pripreme. Želim mu mnogo sreće i da svi zajedno imamo mnogo uspha", rekao je generalni sekretar Košarkaškog saveza Severne Makedonije Todor Gečevski.

Severna Makedonija nije izborila Evrobasket pa se kao primarni zadatak u narednom periodu stavlja afirmacija igrača i prolazak predkvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Tanjug