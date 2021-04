ANA DABOVIĆ POSLE OSVAJANJA KUPA FRANCUSKE: Kada dođe trofej stres i strah se zaborave

Ana koja je sa svojom ekipom došla do trofeja i osvojila Kup Francuske lige.

Ekipa Monpeljea trenutno zauzima 4. mesto na tabeli LFB lige sa skorom 14 pobeda i 8 poraza, a pre par nekoliko dana stigao je i prvi trofej ove sezone, osvojen je Kup Francuske.

U finalu Monpelje je savladao Karol, ekipu za koju nastupa Saša Čađo rezultatom 75:74.

Ana, kako si doživela stresno i neizvesno finale i kome posvećuješ trofeje?

- Kada se trofej osvoji, emocije kao što su stres i strah se zaborave i postoji samo zadovoljstvo i ponos. Posvećujem ovaj trofej, kao i skoro svaki do sada prvenstveno svojoj porodici, koja je uvek uz mene, posebno tati koji koji me je stvorio u svakom smislu te reči. Naravno, mojim prijateljima, mojoj Danici i na kraju mom dečku Iliji, sa kojim sam proslavila tek prvi trofej zajedno, ali verujem da neće biti jedini. Nadam se da će čak i do kraja ove godine biti još koja prilika za slavlje.

Sa kakvim šansama za titulu ulazite u plej-of?

- Ja verujem u svoj tim i veoma poštujem svoje saigračice, tako da mislim da imamo podjednake šanse kao i neke druge ekipe. Promenjen je način plejofa, igra se Final 4 na kraju, tako da je sve moguće, ali prvo da prođemo četvrtfinale.

Početkom sezone si se vratila u Monpelje, da li se mnogo toga promenilo u klubu od tvog prethodnog boravka?

- Promenile su se neke igračice, ali obzirom da je trener isti, ništa posebno nije drugačije, tako da se osećam kao da nisam nikada ni otišla.

Da li uživaš u gradu koji je na obali Mediterana? Kako izgleda tvoj život pod koronom u Monpeljeu?

- Uživam u Monpeljeu, gledam u more svaki dan i zahvalna sam na tome. Sve nam je zatvoreno, u karantinu smo od početka sezone, ali za sreću je dovoljno malo 🙂

Uspevaš li da odvojiš dovoljno slobodnog vremena za sebe i čime si najviše zaokupljena tada?

- Uvek imam vremena za sebe. Imam cilj ispred sebe i približavam mu se svakog dana po malo, pomoću malih ciljeva koje ispunjavam svakodnevno. Recimo, da naučim francuski, budem zdrava i spremna, da pročitam knjigu, promenim ishranu… A za opuštanje, pored gledanja filmova i serija sa dečkom, obožavam što skoro svaki dan odigramo jamb i takmičimo se.

Očekuje vas pakleno leto kada je reprezentacija u pitanju. Kakva su tvoja očekivanja?

- Znam samo da želim da smo sve zdrave i da tako dočekamo prvenstvo. A uz iskustvo i kvalitet koje imamo, plus ljubav koju osećamo dok igramo za reprezentaciju, verujem da nema lošeg ishoda.

Kurir sport / Košarka24.rs