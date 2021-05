SVETSKI, A NAŠ! Pokuševski: Još kao dete sam znao da ću igrati u NBA (VIDEO)

Svi pričaju o Alekseju Pokuševskom! Mladi košarkaš iz Srbije zapalio je NBA ligu, pošto je oborio čak i rekord Lebrona Džejmsa.

Popularni Poku postigao je sedam trojki za svoju Oklahomu protiv Šarlota i tako postao najmlađi košarkaš u istoriji NBA kome je to pošlo za rukom - Aleksej je to postigao sa 19 godina i 102 dana, a prethodno je rekord držao Džejms sa 20 godina i 100 dana. Uz to je ubacio i 25 poena, uz devet skokova i četiri asistencije, što mu je najbolji učinak u najjačoj ligi sveta.

foto: Profimedia

- Oduvek sam sanjao da ću igrati u NBA, verovatno kao i svako dete koje počne da se bavi košarkom. Ostvario mi se san i ne mogu da budem srećniji - kaže Aleksej za NBA Jurop i dodaje:

- Morate svake večeri da budete maksimalno spremni i da pružite najbolje što imate.

Potom je otkrio kako je tekao njegov košarkaši put:

- Rođen sam u Beogradu, a onda smo se preselili u Novi Sad. Moj otac je bio košarkaš, brat takođe. Tako sam već sa dve godine krenuo da „tapšem“ loptu. Oduvek sam voleo da igram i na terenu se osećam sjajno. Kad odete u Srbiju, videćete košarkaške terene svuda. Verovatno zbog toga što imamo veliku tradiciju i sjajne igrače, pa mnogi klinci zato počnu da treniraju.

Već kao pionir shvatio je da u sebi ima nešto posebno:

- Sa 10 ili 11 godina počeo sam da igram utakmice i znao sam da mogu da uspem i budem sjajan košarkaš. Kao klinac sam dosta gledao Kobija i Medžika, ali nisam imao nameru da igram kao oni. Hteo sam da imam nešto svoje. Roditelji su me uvek podržavali, otac me je često pitao da li mislim da mogu da igram u NBA, a ja bih uvek odgovarao: Naravno da mogu! Verovali su u mene, a na meni je bilo samo da jako treniram i da dam sve od sebe na terenu. Želim da dokažem da mogu da budem jedan od najboljih. Strpljiv sam.

SUSRETI Okrenem se, a ono Jokić foto: Profimedia Opisao je i trenutke kad je na terenu sreo Nikolu Jokića i Lebrona Džejmsa. - Bili smo na zagrevanju i čujem neko me zove: „Aleksej, Aleksej!“ Okrenem se, a ono Nikola Jokić. Malo smo popričali, super je momak, a kakav je igrač - izlišno je govoriti. Postoji i ta slika na kojoj se vidimo Lebron i ja kako igramo jedan protiv drugog. Zaista sam se prelepo osećao - otkrio je Aleksej.

UZBUĐENJE Draft ću pamtiti zauvek Pokuševski kaže da nije očekivao da će biti 17. pik na draftu: - Bio sam optimista, znao sam da će me neko draftovati, ali nisam očekivao tu poziciju. Nekoliko noći pre drafta bio sam vrlo uzbuđen, nisam dobro spavao. Pamtiću tu noć ceo život.

Kurir.rs/ Predrag Gajić Foto: Profimedia