NEMANJA GORDIĆ PRED POLUFINALE ABA LIGE: Budućnost i Mornar se dobro poznaju, svesni smo da nas očekuje težak duel

Košarkaši Mornara i Budućnosti sutra od 21 sati igraju prvi meč plej-ofa regionalne lige.

Ekipa Mihaila Pavićevića u finišu sezone sebi je napravila dramu, doigravanje je visilo o koncu, pošto su u završnim rundama lige neočekivano izgubili od Partizana, FMP-a i Cedevite Olimpije.

U poslednjem kolu uzbudljive sezone na Jadranu protiv Igokee, Mornar je uspeo da ostvari trijumf vredan polufinala i treće pozicije na tabeli ABA lige sa skorom od 19 pobeda i sedam poraza.

„Imali smo seriju loših rezultata, ali se na kraju broji sve ono što smo od početka sezone uradili. Mornar je igrao sjajno veći deo sezone, pa nas ta mini serija poraza nije koštala plasmana u plej-of. Svakako da smo ranije mogli da obezbedimo doigravanje, ali i ovako je ispalo dobro. Završili smo kao treći na tabeli, što je fenomenalan rezultat. Mislim da je to najbolji plasman Mornara u istoriji ABA lige“, rekao je Gordić Tanjugu.

Među tim porazima desio se i trijumf protiv sutrašnjeg rivala, kome su tako oduzeli prvu poziciju pred početak plej-ofa.

„Budućnost i Mornar se dobro poznaju, igrali smo četiri puta ove sezone, po dva puta u ABA ligi i Evrokupu. Plej-of je nešto sasvim drugo i novo, svesni smo da nas očekuje težak duel protiv jednog od favorita za osvajanja titule. Nije tajna da je Budućnost gaji najviše ambicije i da želi da osvoji ABA ligu. Mislim da i mi imamo šta da pokažemo u ovoj seriji, Mornar je to dokazao u međusobnim susretima ove sezone“.

Trener Podgoričana Dejan Milojević rekao je da je Mornar najbolja napadačka ekipa u ligi, ali da je Budućnost bolji tim i da će zbog toga ući u finale.

„Naravno da trener Milojević veruje u svoju ekipu, ali i mi verujemo u sebe i svoje mogućnosti. Nadam se da ćemo uspeti to da pokažemo i na terenu“, kaže Gordić, koji je upitan šta će biti ključno u duelima koji predstoje.

Gordić će sutra igrati protiv svog bivšeg kluba sa kojim je 2018. godine bio šampion ABA lige i MVP finalne serije.

„Istina, ostavio sam trag u tom klubu, taj klub je meni mnogo pomogao, ali to je profesionalizam. Trenutno sam igrač Mornara i glavni cilj mi je da mi pobeđujemo“, rekao je Gordić.

Pored titule sa ekipom Budućnosti, 32-godišnji košarkaš šampion regionalne lige bio je i 2013. godine sa Partizanom, pa se postavlja pitanje da li je vreme za treću sa trećom ekipom.

„Srećan sam što sam opet u mogućnosti da igram i da se borim za najviše domete u ABA ligi. Iskreno, malo sam se na momente i razočarao kada sam video da se plej-of dovodi u pitanje. Bilo bi mi čudno da ne igram plej-of posle sedam-osam godina. Srećan sam što sam tu sa ekipom Mornara i nadam se da ćemo imati uspeha“, rekao je Gpordić.

Cela sezona odigrana je bez publike, tako će biti i u plej-ofu, a Gordić je upitan koliko to može da bude olakšavajuća ili otežavajuća okolnost za ekipe.

„Iskreno, biće mi veoma neobično da igram plej-of bez publike. Što se tiče regularnog dela, nekako smo se i navikli da se igra bez navijača i to je postalo normalno. Meni je prva asocijacija na plej-of dobra atmosfera u svim dvoranama i žao mi što to neće biti slučaj i ovog puta. Svima je manje-više isto. Na nama je da se prilagodimo i možda je to olakšavajuća okolnost za ekipe koje nemaju prednost domaćeg terena“, kaže Gordić.

U prvom polufinalu sutra od 18.30 sati igraće Crvena zvezda i Igokea, a košarkaš BiH očekuje interesantan dvoboj.

„Zvezda je favorit, ali ja ne bih otpisivao Igokeu. Imaju fenomenalnu sezonu iza sebe, fantastičan timski duh, vidi se da je ekipa složena dobro i da veoma dobro funkcionišu zajedno. Imali su nekoliko povreda u završnici sezone, ne znam da li će to da ih poremeti, da li će svi biti zdravi. Mislim da mogu da pruže veoma dobar otpor Zvezdi, čak i da igraju izjednačeno sa njima. Zvezda ima prednost domaćeg terena, to je evroligaška ekipa. Imaju ogromno iskustvo igranja u plej-ofu i to je njihova prednost“, zaključio je Gordić.

