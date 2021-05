IGOKEA SE NE PREDAJE Bajić bi da seriju protiv Zvezde vrati u Beograd

Trener košarkaša Igokee Dragan Bajić rekao je da on kao trener ima želju da produži polufinalnu seriju ABA lige protiv Crvene zvezde.

- Ja kao trener imam želju da seriju vratim u Beograd, imamo šansu da na domaćem parketu dobijemo Crvenu zvezdu - rekao je Bajić, a preneo je sajt takmičenja.

- Moramo biti maksimalno fokusirani na zadatke koje postavimo sebi, koncetracija mora da bude na najvišem nivou i mormao imati više raspoloženih igrača kada je napad u pitanju, u odnosu na prvu utakmicu, ako želimo da ostvarimo pobedu.

Košarkaši Igokee sutra dočekuju ekipu Crvene zvezde, u drugom meču polufinala ABA lige.Zvezda je povela sa 1:0 u seriji, nakon što je prvi meč u Beogradu dobila rezultatom 76:61.

Bajić je dodao da je njegova ekipa 30 minuta igrala dobro u prvom meču, "ali da je olako ispuštena prednost".

- Ono što me brine to su poslednjih 10 minuta igre, odnosno šest minuta gde je bilo plus šest za Crvenu zvezdu, mi smo prestali igrati košarku.

Trener Igokee istakao je da mirno očekuje drugi meč, kao i da je igračima savetovao da ne budu zadovoljni samo plasmanom u polufinale, već da pokušaju da dodju do borbe za trofej.

- Ponavljam igrali smo dobro 35 minuta i pružili dobar otpor, medjutim ostaje za analizu poslednjih pet minuta. Nevolje u skorije prošlo vreme sa povredama Atića, Karmajkla i Klemonsa, samim tim da nisu bili u trenažnom procesu sigurno otežavaju da ovaj tim bude u dobroj formi.

Polufinalna serija igra se na dve pobede.

Drugi meč između Igokee i Crvene zvezde igra se u petak u Laktašima od 18.30.

