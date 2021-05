SRBIN HVALIO HRVATA! Jokić: Bogdanović je fantastičan, igra na vrhunskom nivou VIDEO

Jokić je ubacio 24 poena, uz 9 skokova i 13 asistencija i uz to blokadu i pet izgubljenih lopti. "Igrali smo protiv veoma dobrog tima. Nedostajalo im je nekoliko igrača, ali svako ko igra za njih, igra na pravi način. Pokazali smo i mi da možemo da igramo sa njima, ali smo ponovo gubili lopte i dozvolili im da pogađaju lake šuteve. Svaka utakmica protiv njih je teška", kaže Jokić.

Dobro je Juta šutirala za tri, posebno Bojan Bogdanović, koji je ubacio 48 poena i oborio rekord karijere.

"Nekada morate da se potrudite da ih zaustavite. Oni su prvi u ligi po tome, imaju najviše pokušaja i najviše pogodaka za tri poena. Svako ko je otvoren, odmah će šutnuti, tako ih je trener naučio i oni to dobro rade, još igraju dobru odbranu, deluju kao najbolji tim lige".

Jokić je pohvalio Bogdanovića.

"Bogdanović je bio fantastičan, nismo imali rešenja za njega. Igra na vrhunskom nivou, još od kako su se povredili Konli i Mičel. Nije me iznenadilo, toliko dugo igra u NBA. Dao je 48 poena i to je sjajna partija. Tu smo bili celu utakmicu, ali kad je trebalo nismo ni dali koš ni odbranili. Bruklin nas očekuje, jedna sjajna ekipa i to je jedan novi izazov i videćemo kako će biti sutra".

Denver je imao 31 asistenciju, ali i 16 izgubljenih lopti.

"Trebalo bi da imamo manje 'ludih' pasova i da budemo konkretniji sa loptom", kratko je objasnio Jokić.

Kurir sport