MAJSTORICA U BEOGRADU: Crvena zvezda večeras (18.30) protiv Igokee traži svoju šansu za Evroligu

Želimo da odigramo bolje nego u Laktašima, da budemo konstantniji u igri, da gradimo rezultat i dođemo do pobede, rekao je trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić u najavi majstorice polufinala ABA lige.

Odlučujući meč za plasman u finale regionalnog takmičenja na programu je sutra u dvorani „Aleksandar Nikolić“ sa početkom u 18 sati i 30 minuta.

Radonjić je istakao da je povreda leđa Korija Voldena sanirana i da je posle desetak dana američki bek odradio prvi trening sa ekipom.

„U oba dosadašnja meča u plej-ofu odluku o njegovom nastupu donosili smo neposredno pred utakmicu. Zbog svega toga njegova želja treba veoma da se poštuje, jer je evidentno da zbog povrede i tog odsustva nije dao svoj maksimum“, rekao je Radonjić za klupski sajt.

On je naglasio da Ognjen Dobrić nije potpuno spreman.

„On ima povredu skočnog zglobom, ali sam siguran da će stisnuti zube što će biti poruka da stepen odgovornosti kod svih igrača mora dodatno da se podigne. Nije slučajno što Igokea postiže odlične rezultate i to čitave sezone. To je atletski odličan tim koji vešto koristi svoje mogućnosti“, konstatovao je Radonjić.

foto: ABA League/Budućnost VOLI

Crvena zvezda i Igokea do sada su ukupno odigrali 22 meča, a crveno-beli slavili su 15 puta.

Zvezda na svom parketu ima skor 8-3, ali ne treba zaboraviti činjenicu da je ekipa zvanično najboljeg trenera ABA lige, Dragana Bajića, u ovoj sezoni dva puta savladala Zvezdu.

Sjajni bek Crvene zvezde Kori Volden smatra da njegov tim sa mnogo boljim stavom mora da uđe u ovaj meč.

„U drugoj utakmici dobili smo udarac pravo u lice i moramo da odgovorimo. Ovo je utakmica na sve ili nošta i moramo da prikažemo maksimalnu borbenost, uložimo dodatni napor i maksimalnu motivaciju. Svesni smo značaja ove utakmice i pritiska koji donosi. Moramo da ostanemo mirni i da igramo sa samopuzdanjem“, istakao je Volden.

Crveno-beli se bore za šesto uzastopno, a Igokea za prvo istorijsko učešće u finalu ABA lige.

(Tanjug)