MILOJEVIĆ PRED FINALE SA ZVEZDOM: Nadam se da je naš maksimum dovoljan za titulu

„Srećan sam što smo ovde, čestitke i Zvezdi, nije bilo lako doći do finala. Verujem da nas očekuju lepe utakmice, verujem da će ljubitelji košarke da uživaju i neka pobedi bolji“, rekao je Milojević.

„Meni je uvek bilo najlakše da igram finalne utakmice. Mnogo je teže bilo doći do finala, nego sada izaći na teren i dati sve od sebe. Samo to ću da tražim od momaka – da daju sve što mogu. Da li će to biti dovoljno za titulu, videćemo – nadam se da hoće“, dodao je on.

Košarkaši Budućnosti u nedelju gostuju Crvenoj zvezdi u prvoj utakmici finala plej-ofa ABA lige.

Po rečima Milojevića, prednost ima i njegova ekipa i Zvezda.

„Oni su, recimo, u kontinuitetu u finalima, branilac titule ima veće samopouzdanje, ali, s druge strane, ponekad je teže odbraniti, nego osvojiti. Zvezda i mi smo ekipe u kojima se zna ko šta radi. Zna se šta ima Zvezda, tu su Lojd i Volden, Davidovac koji igra sjajno važne utakmice, defanzivno Lazić i Dobrić rade veliki posao, u reketu su odlični Kuzmić i Noko. I mi i oni smo, jednostavno, dobri timovi“, dodao je on.

Novinare je zanimalo i šta može da presudi u finalu koje se igra na tri pobede.

„Osnove košarke su najvažnije – kako šutirate slobodna bacanja, koliko imate izgubljenih lopti, koliko tačno ispunjavate ono što se dogovorite… Ko bude čvršći, ko bude pravio manje grešaka, taj će biti bliži pobedama“, zaključio je Milojević.

Prvi meč finala igra se u nedelju od 18.30 u dvorani „Aleksandar Nikolić“.

Kurir sport