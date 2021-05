KOŠARKAŠI BORCA OSVOJILI KADETSKU LIGU SRBIJE: Tim iz Čačka slavio nad Crvenom zvezdom u neizvesnom finalu

Borac je krenuo žestoko od samog početka, u uvodnim minutima pogodio tri trojke i poveo 11:2. Brzo su crveno-beli uhvatili ritam i u 5. minutu smanjili na 13:10, a onda odgovorili serijom 9:2 i u 8. minutu poveli – 19:18. Na parketu dvorane Mladosti kraj Morave vodila se velika borba tokom prve četvrtine, koja je završena nerešeno – 23:23.

NADAL PO 10. PUT NA TRONU VEČNOG GRADA: Rafa u TENISKOM SPEKTAKLU pobedio Novaka za jubilarnu titulu u Rimu (VIDEO)

I u drugoj deonici igralo se koš za koš. Međutim, Beograđani su iskoristili nekoliko grešaka domaćeg tima i u 16. minutu prvi put stekli osetniju prednost – 40:32. Sjajno su crveno-beli igrali u ovom periodu, pa su u 19. minutu povećali na 50:36, da bi Borac do poluvremena smanjio na 41:50.

Tri minuta na startu treće četvrtine Zvezda je bila bez koša, što su Čačani iskoristili da smanje na 46:50. Кaznio je Borac nekoliko grešaka Zvezde i 28. minutu poveo 55:53, a na poslednju pauzu otišlo se pri nerešenom rezultatu – 55:55.

I na startu poslednjeg perioda igre bilo je izjednačeno, pa je nastavljena velika borba. Čačani su efikasnijom igrom stigli do značajnih 68:61 pet minuta pre kraja, a onda i na „plus deset“ na tri i po minuta pre poslednje sirene. Pokušali su crveno-beli u finišu da stignu do preokreta, smanjili u 29. minutu na 67:73. Dva puta je Borac promašio otvorene šuteve, pa su Beograđani na 1:18 do kraja prišli na 69:73. Doneo je odlični Pavlović sa linije penala na 44 sekunde do isteka vremena Zvezdi nadu – 71:73. Međutim, domaći su bili sigurni sa linije za slobodna bacanja (75:71), da bi Radaković 11 sekundi pre poslednje sirene pogodio za 74:75. Fauliran je Ćurčić, koji je pogodio jednom, pokušao je Vudrag trojkom iz ćoška da donese Zvezdi pobedu ali je promašio, pa je počelo zasluženo slavlje Čačana.

foto: Starsport©

(Kurir sport/KSS)