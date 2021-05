AS PORTLANDA PRIZNAO: Ni Kari ili Embid, ni ja MVP je Jokić!

„Mislim, nisu oni u punom sastavu, ali ranjena životinja je najopasnija životinja. Neću da odem tamo i igram razmišljajući ko je na terenu, jer MVP lige igra na parketu. Imaju mnogo talenta“, rekao je Lilard.

„Pazite, mislim da nije propustio nijednu utakmicu cele sezone. Dominirao je od početka do kraja. Treći su na zapadu. Brojke su tu. Ili je on, ili Embid. Ne vidim kako možete da date nagradu nekom ko nije on ili Embid. A dao bih Jokiću pre nego Embidu zato što je Embid propuštao utakmice. Nikola je igrao više od svih. Bio je u svakoj utakmici i svaki put je bio na visini zadatka. Džamal Marej se povredio, Vil Barton se povredio, a Nagetsi su nastavili da pobeđuju“, dodao je Lilard.

Lilard nije zaboravio ni Stefa Karija, koji sa 32 poena igra jednu od svojih najčudesnijih pojedinačnih sezona.

„Jeste Stef odigrao sjajnu sezonu, ali Voriorsi su osmi na zapadu. Na osmom mestu, ne vidim kako to može da bude. Prošle godine su ljudi pričali ‘čoveče, volim kako Dejm igra, ali oni su osmi’, kao što je pričao Stiven Ej Smit. Vidite šta pričam? A prošle sezone sam imao 30 poena i osam asistencija uz 46 posto šuta i 40 za tri poena, skoro 90 sa linije penala. Tad je bilo ‘ne možemo da smatramo Dejma MVP-jem, osmi su’. A sad je to kao ok“, objasnio je Lilard.

Podsetimo, Jokić je imao 26,4 poena, 10,8 skokova i 8,3 asistencije po meču na 72 odigrana, dok je Lilard imao 28,8 poena, 4,2 skoka i 7,5 asistencija

Kurir sport