BURNA RASPRAVA U PROGRAMU UŽIVO: NBA legende u klinču zbog Nikole Jokića! (VIDEO)

Rasprave ove dvojice, sada košarkaških stručnjaka, su sve brunije kako se NBA sezona privodi kraju.

Košarkaši Denvera Nikola Jokić, Filadelfije Džoel Embid i Golden stejta Stef Kari nalaze se u finalu izbora za najkorisnijeg igrača sezone.

O'Nil favorizuje Karija, a Barkli ne može da prihvati njegovo mišljenje.

"Stef Kari je najbolji igrač lige. Ne zanima me kakav je njegov učinak. To nije bitno, on je i dalje najbolji igrač lige", rekao je O'Nil, na šata mu je Barkli uzvratio da igrač ekipe koja igra plej-in ne može biti MVP.

"I Kris Pol je uradio sjajan posao sa Finiksom i voleo bih da ga vidim ovde. Ali, Šek, Golden Stejt je u plej-inu, ne zaslužuje Stef da bude MVP. Džoker će to uzeti, Džoel je bio povređen, voleo bih da vidim Krisa ovde, svakako niko ne može Stefu uzeti to što je uradio", rekao je Barkli.

Jokić bi osvajanjem MVP priznanja postao prvi igrač Denvera kojem je to pošlo za rukom, Embid bi bio prvi iz Filadelfije još od Alena Ajversona 2001. godine, dok bi Kari postao deveti igrač u istoriji NBA liga koji je tri puta osvajao ovaj trofej.

Pobednika za 2020/2021 ćemo saznati 28. juna.

(Kurir sport)