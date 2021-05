BUDUĆNOST IMA JASAN CILJ Šehović: Da majstorica odluči o šampionu

Košarkaši Budućnosti žele da se finalna serija regionalne lige koja se igra do tri pobede i u kojoj Crvena zvezda vodi sa 2:0 posle naredna dva meča vrati u Beograd i da majstorica odlučuje o šampionu ABA lige.

Kapiten Budućnosti Suad Šehović ističe da u treći i eventualno četvrti meč Zvezda ulazi rasterećenija.

- Zvezda ima veliku prednost i rasterećenija je. Međutim, igramo na našem parketu, a siguran sam da prikazano u Beogradu nije ni blizu onoga što zaista možemo. Situacija nije sjajna, ali ništa još uvek nije gotovo. Cilj je da finalnu seriju ponovo vratimo u Beograd, da stignemo do majstorice, a kao i svi u timu, smatram da imamo kvalitet da stignemo do pomenutog cilja - naglasio je Šehović, pa nastavio:

- Imali smo priliku da napravimo brejk u oba meča koja su odigrana u Beogradu, posebno u drugom. Iako smo loše počeli meč, uspeli smo da napravimo preokret, imali smo devet poena prednosti u završnici treće, sedam u završnici poslednje četvrtine, ali... Na kraju nismo uspeli da stignemo do pobede.

Potom je istakao da zna šta on i saigrači moraju da urade kako bi pobedili poslednjeg šampiona ABA lige.

- Znamo šta moramo da uradimo da bi stigli do cilja, a to je odlučujuća peta utakmica u Beogradu. Svesni smo grešaka koje smo napravili u utakmicama koje su ostale iza nas, pa ćemo nastojati da ih ispravimo u duelu, a verujem i duelima koji slede. Praznog hoda ne sme da bude. Nedopustivo je da dozvolimo Zvezdi da stekne ogroman kapital, pa da ga jurimo do kraja meča. Idemo korak po korak. U meču koji sledi, mi moramo da budemo ekipa koja će da diktira ritam i kontrolisati dešavanja na parketu - zaključio je Šehović.

Treći meč finalne serije ABA lige igra se u subotu od 20.30 u dvorani Morača.

