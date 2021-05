SRBIN TRPEO UDARCE, SVAĐAO SE SA SUDIJAMA I RAZMONTIRAO PROTIVNIKA! Monstruozna partija Jokića za veliku pobedu Denvera! VIDEO

Srpski košarkaš Nikola Jokić blistao je u pobedi Denvera nad Portlandom (128:109) u drugom meču četvrtfinalne serije Zapadne konferencije.

Nagetsi su tako stigli do izjednačenja u seriji 1:1.

foto: Profimedia

Maestralni Somborac je bio nezaustavljiv! Meč je završio sa 38 poena, osam skokova i pet asistencija. Nikola je imao i sjajne procente šuta, iz igre je šutirao 15/20 (75% uspešnost).

Jokić je u ranoj fazi utakmice pronašao željeni ritam. U prvom poluvremenu je postigao 25 poena, a imao je samo dva promašaja iz igre 10/12.

Gosti su pokušavali na razne načine da izbace iz takta najboljeg igrača Denvera. Provocirali su ga, pravili izuzetno grube faulove, ali ni to im nije pomoglo da ga zaustave.

Jokić u par navrata nije bio zadovoljan nekim sudijskim odlukama. Nakon jedne lične greške koja mu je dosuđena u finišu treće četvrtine, Jokić je prilično burno reagovao. Ušao je u žestoku raspravu sa sudijama, zaradio tehničku grešku, a trener Majk Meloun morao je da ga izvede napolje i smiruje kako ne bi dobio i isključenje.

Nikola je na ovom meču imao finu podršku saigrača. Majkl Porter Džunior je ubacio 18 poena, Pol Milsap 15, Aron Gordon 13, a Moris i Kampaco po 12 poena.

Na drugoj strani viđena je surova dominacija Demijana Lilarda. Impresivan je bio u prvom poluvremenu najbolji igrač Portlanda. Verovali ili ne, on je u prvom poluvremenu ubacio 32 poena i postigao je osam trojki, što je rekord plej-ofa NBA lige. Do kraja meča ubacio je 42 poena i zabeležio 10 asistencija, ali to nije bilo dovoljno za trijmf Blejzersa.

foto: Profimedia

Naredni duel dva tima na programu je 27. maja, a serija se seli u Portland.

Kurir sport