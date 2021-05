VASA KAO MVP EVROLIGE: Evo šta Micić kaže o prestižnom priznanju

Srpski košarkaš Vasilije Micić je za fantastične partije nagrađen priznanjem za najkorisnijeg igrača Evrolige.

Ipak, pravi izazovi za srpskog igrača tek slede. U petak je na programu polufinale Evrolige protiv CSKA.

Nakon poraza u finalu 2019. i nepredviđenih okolnosti sa koronom koje su sprečile Efes da se bori za titulu prošle sezone, ove godine je cilj više nego jasan – doneti pehar u Istanbul.

„Pričao sam sa saigračem Krunom Simonom, veliki je uspeh doći do fajnal fora, gledano ne samo sa timske strane, već i organizaciono za celu Evroligu, u ovoj situaciji sa koronom“ rekao je Micić za Sportklub.

Na ličnom planu, 27-godišnji Micić može biti prezadovoljan. Prosek od 16.3 poena i 4.8 asistencija po meču doneo mu je MVP nagradu.

„Mislim da ovo definitivno jeste moja najbolja sezona, statistički gledano a i po mojoj ulozi u ekipi. Mislim da je presudna bila moja odluka da ostanem u Efesu. Smatrao sam da nakon jedne solidne sezone to još uvek nije dovoljno da bih otišao na neki drugi nivo, kao npr u Real koji je bio u priči. Ova sezona došla je kao plod rada koji je uložen, zaista sam srećan sa postignutim do sada, ali još uvek ništa nije gotovo. Idemo dalje.“

Efes je nakon nešto slabijeg starta sezone ušao u ubitačan ritam i delovao nepobedivo.

„Prvi deo sezone imali smo objektivne probleme, Larkin je ušao rovit u sezonu, Danston je već u drugom kolu doživeo povredu oka, Moerman i Bobua dobili su koronu u isto vreme. Ali stvarno sam verovao da kada smo svi na okupu i kada smo fokusirani na narednu utakmicu, onda možemo da budemo veoma opasni. Da i pored lošeg starta možemo da izvučemo pobedu, a kamoli kad uđemo u naš ritam.

Bilo je mnogo negative u ekipi zbog cele te prethodne sezone, mislilo se da nam je nešto oduzeto, da nam je učinjena nepravda. Kao jedan od bitnijih igrača sam to dosta osećao. Davao sam sve od sebe, ali to kao da nije bilo dovoljno.Seli smo jednog dana u hotelu i pričali, shvatili da smo i dalje ista ekipa, da je sistem isti, da nema potrebe da upiremo prstom jedni u druge. Već da počnemo da verujemo jedni u druge.

Ni mi nismo očekivali tako dobar zaokret što se tiče forme, ali mislim da smo jedina ekipa u Evroligi koja ima toliko talenta da mnogo brzo može da uhvati taj ritam. Jako je teško predvideti našu igru, ko god uđe u veliko samopouzdanje, to je jedan ekstra kvalitet. Dakle, mislim da je bilo ključno to što se desilo u decembru nakon tog poraza od CSKA, tada se sve promenilo.

Šta je bila prevaga u našoj igri? Bila je to odbrana. I kada sam dolazio u Efes iz Žalgirisa, mislim da sam iz sistema Šarasa Jasikevičijusa doneo tu notu u odbrani, što je inače bila retkost za ekipu Efesa u prošlosti. Ja sam tu video svoju šansu. U drugom delu sezone smo stvarno mleli protivnike, i taj talenat u napadu je više dolazio do izražaja. Imaš dodatno samopouzdanje, znaš da možeš da zaustaviš najboljeg igrača.“

Sledi polufinale sa CSKA.

„Mnogo toga se izdešavalo kod njih u poslednjih mesec i po dana, ne samo zbog odlaska Majka Džejmsa. Mislim da je veći hendikep neigranje Milutinova.

Džejms je jako talentovan igrač ali čudan, takav je po prirodi. Mislim da je sve do tog sukoba sa trenerom bio potpuno fokusiran. Itudis je mogao sve to da ‘hendluje’, ali onda je došlo do pravog haosa. Nisu mogli da ga istrpe ni trener ni ekipa. Za tu jednu utakmicu, mislim da bi za njih bilo bolje da on igra. Takav igrač za 40 minuta može da bude x-faktor. Što se tiče plej-of serije sa Fenerbahčeom, ovo je njima bilo idealno da se desi. Oni igraju tvrdo, imaju sistem, dugo su zajedno.

Na fajnal-foru je 40 minuta jako mnogo. Svašta može da se desi. Pet razlike je ništa, deset je ništa, 15 je ništa, sve se to stiže. Dosta mi pomaže moje iskustvo sa prethodnih turnira, kao što je onaj u Beogradu kada sam izgoreo u polufinalu. Hteo sam da budem heroj Žalgirisa. Mir na terenu je ključan, on donosi prevagu“ zaključio je Micić.

Kurir sport / Sportklub