NEDOPUSTIVO I TUŽNO: I Darija Kisić - Tepavčević pričala o punom Pioniru! Pominjala i policiju

"Više puta smo spominjali u ovom periodu od godinu dana da moramo da shvatimo da svako od nas čini snažnu kariku u ovoj borbi i ne možemo da uspemo ako nismo ujedinjeni", rekla je Kisić-Tepavčević i dodala:

"To je bilo mimo svih preporuka Taj sportski klub je već platio kaznu ranije. Moram da kažemo da je neodgovorno, nedopustivo i tužno. Koliko god da smo željni okupljanja, porodičnih slavlja i čak sada kada imam silazni trend učestalosti i umiranja i razloga za optimizam, moramo da se strpimo da ne bismo ovaj problem produžili. Vidimo da se mere popuštaju i da se vraćamo normalnom životu", rekla je ministarka.

Potom je Kisić-Tepavčević upitana zbog čega policija.

"Nemamo policajca za svakog od nas. To što se desilo je nedopustivo i pre svega tužno. Te osobe koje su odlazile na takve manifestacije u zatvorenom prsotoru sa većim brojem ljudi čine nažao sebi, jer donose rizik sebi i onima koje najviše vole. Kakve sankcije mogu da budu osim onih da prenesete bolest nekome koga volite i da to bude fatalno. To je najveća kazna. sami sebi treba da smo kontrolori i da činimo sve na radimo u opštem zdravlju".

Postojala je policijska depeša za interevnciju povodom te utakmice.

"Uzdržavanjem od odlaska na takve utakmice činimo sebi dobro i svojim najbližima. Nemojte da nam potencijalna sankcija bude razlog zašto se ponašamo odgovorno. Ključna reč je 'kolektiv': kolentivna borba, kolentivni imunitet, kolentivna odgovornost. Bez obzira na istupe pojedinih ljudi, moramo da shvatimo da nam to još više produžava borbu sa ovim virusom", podvukla je Darija Kisić-Tepavčević.

