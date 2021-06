ZVEZDA ZAKAZALA DUELE SA BORCEM: Crveno-beli i u gostima lako sa Zlatiborom

Crveno-beli su već u prvoj četvrtini stekli osetnu prednost, koju su samo do kraja meča uvećavali i na kraju su slavili ubedljivo. Rezultatska klackalica je bila na snazi samo u uvodnih par minuta, kada se Zlatibor držao, a onda je do izražaja došao kvalitet košarkaša Zvezde. Odlepili su se, do kraja prve četvrtine su stekli osam poena viška, što je samo dalo motiv da se u nastavku zaigra još jače.

Crveno-beli su ušli u seriju, pa su početkom druge četvrtine praktično rešili pitanje pobednika. Jer, zasipali su koš protivnika, zategli su i odbranu, pa su za tili čas došli do 20 poena razlike - 37:17.

Zlatibor je pokušao da se vrati, ali nije išlo, budući da su samo uspeli da priđu na minus 12, nakon čega bi usledio odgovor Zvezde, koja je sa 47:32 otišla na poluvreme.

Do kraja meča prednost gostiju se kretala između plus 12 do najvećih plus 23 u poslednjoj četvrtini.

Crveno-bele su do pobede Ognjen Dobrić sa 21, Ognjen Kuzmić sa 16 i Marko Jagodić-Kuridža sa 13 poena.

U redovima Zlatibora bolji od ostalih bili su Kutlešić sa 14, Čabrilo sa 13 i Protić sa 12 poena.

