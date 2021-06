VUČIĆ O GROBARIMA: Neka skandiraju šta hoće, važno da ne bude nasilja i droge! Partizan da kaže šta mu je država dala

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, govorio je na konferenciji za medije i o utakmici Partizan - Mega, na kojoj ga je deo navijača vređao. Vučić je istakao da je ponosan na svoj rad i da nema problem sa uzvikivanjem parola protiv njega, a zamolio je čelnike fudbalskog i košarkaškog kluba da obaveste svoje navijače koliko su novca dobili od države, kao i da FK Partizan ne bi igrao Evropu da država nije dala novac.

- Poslednje pitanje tiče se parola uzvikivanja "Vučiću p...", ja nemam problem sa bilo kojom parolom, to je demokratski način politčke borbe. Njihov jedini argument je "Vučiću p..." A što sam to, zato što nisam dao dalje da njihovi drugovi budu ubijani, klani, samleveni... - rekao je Vučić, aludirajući na uhapšenu grupu vođe Grobara Veljka Belivuka, koja se povezuje i sumniči za monstruozne zločine.

Zatim je Vučić pričao i koliko je država pomogla finansijski Partizan.

- Ili sam to, što nismo dovoljno para dali nekom fudbalskom i košarkaškom klubu? Ja molim rukovodstvo FK Partizan i KK Partizan da izađu i kažu pristalicama Partizana koliko su para dobili od države i šta su sve tražili od države.

- Jeste li primetili da nisu rekli da nisu imali ni dinara da plate licencu? Niko nije mogao da plati licencu za Evropu. Sad će u Evropi moći da viču "Vučiću p..." jer je država platila 2,5 miliona evra. Izračunajte koliko smo para mogli da damo penzionerima od toga. Umesto toga, dali smo Partizanu. Dali smo i Crvenoj zvezdi.

Ističe i da je najlakše uvek okriviti njega za neuspeh i ističe da nije istinita krilatica je teško biti navijač Partizana u ovim vremenima.

- Samo izračunajte koliko smo mogli da ne damo Zvezdi i Partizanu. Ja znam da to nikada nije dosta, da milioni evra nisu dosta, oni mogu sami da biraju svoja rukovodstva, ali razumem i da ja uvek moram da budem kriv, zato što je to najlakše. Nikad niko nije kriv. "U ovakvim okolnostima kada je teško biti navijač Partizana", što je teško biti? Imate para od države koliko hoćete. Kao pleve.Tri četvrtine budžeta za KK Partizan smo mi dali, ma četri petine, kakve tri četvrtine, malo će da vas foliraju da su dali svoje pare. FK Partizan ne bi igrao Evropu da mu nismo dali pare.

Još jednom je naglasio da je ponosan na svoj rad.

- Ali naravno da sam ja uvek kriv, što bi neko drugi bio. to je sport, više se niko ni u mojoj okolini ne sekira kada to kažu, jer samo jedan čovek i jedna porodica moraju da prolaze golgotu. Ja razumem da to ne govore u smislu uvreda LGBT populacije već kao loš si, pa ti tako govorimo. Ponosan sam na svoj rad, marljiv i rezultate koje smo postigli. Meni je važno da ne bude nasilja, droge na stadionu, ubistava... - istakao je Aleksandar Vučić.

Kurir sport