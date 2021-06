KAPITEN KOŠARKAŠICA JELENA BRUKS: Kada smo koncentrisane na ono što se traži od nas onda nema problema

Bliži se Evropsko prvenstvo za košarkašice, koje će se održati od 17. do 27. juna u Francuskoj i Španiji, a naše devojke će igrati u grupi B u Valensiji protiv Italije, Crne Gore i Grčke.

Pripreme ulaze u završnu fazu, sledećeg ponedeljka naše najbolje košarkašice bi trebalo da krenu put Španije.

– Neke devojke su krenule pripreme još 15. aprila. Na Zlatiboru je uvek izuzetno naporno, tamo je deo priprema koji sve najmanje volimo, ali opet nam i prija, jer smo na planini. Koliko god da radimo na fizičkoj spremi, posle Zlatibora se bolje osećamo. Odrađen je veliki posao, iako nismo imale mnogo vremena od trenutka kada smo se sve skupile. Znale samo da nas čeka pakleno leto, ostaje nam još nekoliko dana da se spremimo pa da se pakujemo za Španiju – objašnjava kapiten Srbije Jelena Bruks.

Pobednici četiri grupa plasiraće se u četvrtfinale, dok će drugoplasirane i trećeplasirane selekcije iz svake grupe u doigravanje za plasman među osam najboljih.

– Pratile smo sve te ekipe u pripremnom delu, to su rivali za poštovanje. Idemo utakmicu po utakmicu i treba da se koncentrišemo na naš posao, kada smo koncentrisane na ono što se traži od nas i što je naša najjača strana, onda nema problema. To ćemo se potruditi da uradimo i to je uvek donosilo rezultate. Ostaje da radimo na greškama koje smo imale i da na EP odemo spremne. Idemo polako, prvo da prođemo grupu pa ćemo videti za dalje.

Kurir sport