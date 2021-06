BILO JE ILI DA GA PREBIJEM ILI DA PRESTANEM DA IGRAM KOŠARKU! Ratko Varda BEZ DLAKE NA JEZIKU pričao o NIkoli Jokiću!

Varda i Jokić jedno vreme bili su saigrači, a osim toga Varda je bivši NBA igrač pa je tako upoznat sa celokupnom situacijom.

Bili ste saigrač Jokiću u sezoni 2013/14 kako ga pamtite i koja vam anegdota prva padne na pamet? "Pa uvek isto, taj čuveni prvi trening i moje kidanje ahilove tetive kada je bilo pitanje da li ću da igram uopšte ili neću. I taj prvi trening na kom me je nekoliko puta kvalitetno nasamario, da ne upotrebim neku jaču reč. Kao što je rekao Deki (Dejan Miloejvić, prim. aut.) bilo je ili da ga prebijem ili da prestanem da igram košarku. On je već tada pokazao vanserijski talenat i to neko shvatanje košarke da je sve zabava i da je taj način na koji on igra neverovatan. Posao mu je došao kao zadovoljstvo i eto..", rekao je Ratko Varda u intervjuu za B92. 2

foto: Starsport

Kako vi vidite čitav Nikolin put od 41. pika do MVP.

"Pa pazite Nikola je dečko kome timovi iz Amerike nisu davali neke velike šanse da zaigra na visokom nivou, nisu mislili da će biti MVP i to je neko moje mišljenje, a pogledajte sad. Izuzev tog Denvera, eto. Znaju to sad svi da on nije ni trebalo da ide u NBA već u Evropu, ali je zahvaljujući generalnom menadžeru Denvera završio tamo. I pokazalo se to kao pravi potez. On je čak prvi igrač u istoriji Denvera koji je postao MVP, to je velika stvar pogotovo tamo u Koloradu", kaže Ratko Varda.

