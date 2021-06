MARKO ĆOSIĆ O TRENIRANJU SA NIKOLOM JOKIĆEM: Čim sam ga upoznao znao sam da će biti najbolji!

Nikola Jokić je ličnost na koju je ponosna čitava nacija nakon što je osvojio MVP nagradu NBA lige i tako postao prvi Srbin koji je dobio ovo priznanje.

Kondicioni trener Marko Ćosić, koji je nekada trenirao sa Jokićem, podelio je sa javnošću kako se osećao kada je čuo da je Nikola postao MVP ATP lige.

- Noćas su počele da mi stižu poruke, što do prijatelja, što od kolega,poštovalaca lika i dela Nikole Jokića i eto, jedna prevelika stranica je zatvorena, naravno otvaraju se nove, tako da je taj uspeh fantastičan i on je ispunio ono čemu smo se potajno nadali i priželjkivali. Stvarno, sve čestitke - rekao je Ćosić, a potom dao svoje mišljenje o komentarima Jokićevog bivšeg menadžera Miška Ražnatovića da je košarkaš sa lakoćom ostvario uspehe.

foto: Profimedia

- Apsolutno verujem da je i on na tom putu i menjao sebe i sazrevao i da je usvajao sve ono što su mu treneri govorili, to je jedan put koji je on morao proći. Koliko je to teško ili lako to samo on može da odgovori, mislim da je tu pre svega preduslov šta on nosi u sebi. Da ne pravimo neka poređenja, ali ne mislim da je Leonardu da Vičiju bilo preterano teško da nešto uradi, a mi mu se divimo toliko godina, tako da i Nikola to nosi u sebi, a mi treneri smo mu samo pomogli da sebe iskaže. Očigledno da je on na tom putu dovoljno sve pratio i pazio i zato je tu gde je, na vrhu - rekao je trener, a o tome kakav je tada bio Nikola i da li je dok ga je trenirao već bilo nekih naznaka da će biti najboji na svetu.

foto: Printskrin

- Da! J asam imao sreću da u karijeri treniram što kroz ključ, što kroz reprezentaciju naše vrhunske košarkaše. Definitivno je put trnovit i dugačak, ali prvog dana kada sam upoznao Nikolu, koliko god to sada izgleda bajkovito, meni je bilo jasno da se on razlikuje. Ja sam u tom trenutku trenirao i svetske igrače koji su obeležili ili obeležavali, ne evropsku nego i svetsku košarku, olimpijskih medalja i svetskih medalja... tako da, s te strane, Nikola je bio jedinstven već tada. Sećam se da sam ga pitao o sportu koji je trenirao paralelno sa košarkom i način na koji je on to meni objasnio je bio dovoljan da ja uvidim da se on razlikuje od druge dece, da vidi suštinu, da vrlo lako uviđa šta ja znam i ne znam i sećam se da sam baš Mišku javio da je mali sjajan i genijalan - rekao je Marko Ćosić.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:12 U SOMBORU NIČE JOKIĆEVA KUĆA: Ovako izgleda budući dom najboljeg košarkaša sveta!