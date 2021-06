ĐUROVIĆ: Uspeh Jokića bih merio sa uspesima Đokovića! KUZMANOVIĆ: Za Jokića je bolje što nije otišao u Zvezdu ili Partizan VIDEO

Košarkaš Denvera i srpski reprezentativac Nikola Jokić zvanično je postao MVP NBA lige, odnosno najkorisniji igrač.

Mladiću iz Sombora je pošlo za rukom da dobije zvanje najbolji košarkaš na svetu, a tu titulu je prethodno dobilo samo dvojica igrača rođenih van SAD.

Kako je od bucka iz Sombora sa kojim niko nije hteo na basket Nikola Jokić postao najbolji košarkaš sveta?

- Zlatna medalja na Olimpijadi je najveći uspeh srpske košarke. Ovo je individualni uspeh, merio bih ga sa Đokovićem. NBA je najjača liga na svetu, a on je najbolji igrač u toj ligi. On je najniže rangirani igrač koji je MVP, bio je 41. na draftu. On je prvi igrač Denvera koji je MVP i ostaće zauvek zapisan u istoriji. Kao što su roditelji vukli decu na tenis posle Novakovih prvih titula, sada će tako deca ići na košarku - rekao je Vlade Đurović.

- Treba pogledati realne stvari. Sama činjenica da je 41. na draftu, pričamo o Dejanu Milojeviću, ali i treneru Denvera Melounu. Koliko je on imao strpljenja da radi sa Nikolom. Mi volimo da prikažemo kao uspeh košarke, ovo je individualni uspeh - rekao je Vladimir Kuzmanović.

Jokić je od bucmastog dečaka koji se nepravilno hranio stigao do titule najboljeg košarkaša sveta.

- Jokić je rođen u Somboru koji nije košarkaški grad. Radivoj Korać je takođe rođen u Somboru, to je koincidencija. Morate imati sreće kao i u mnogo toga u životu. Jokića je na nekom školskom takmičenju video Tadija, prijatelj Miška Ražnatovića i da ga dovedu i plate sve. Tu je i Dejan Milojević, koji je igrao na istoj poziciji. Mnogo je uradio. Tu je i trener Meloun, neverovatne stvari je morao da istrpi u radu sa Jokićem. Verovao je u njega. To je jedan sklop povoljnih okolnosti za Jokića, ali retko koji igrač ima IQ kao on - kaže Đurović.

Jokića su treneri dosta istrpeli.

- Apsolutno drugi igrači trpe zbog Jokića. Evo primera, sa Draženom Petrovićem i Šibenkom smo uzeli titulu koja nam je uzeta kasnije. Gurao sam Dražena, a Srećko Jarić je sedeo na klupi i bio nezadovoljan. Tako je i Meloun morao da bira, Jokić ili Nurkić, pa je Nurkić morao da ode. Jednostavno to mora tako da bude - dodaje Đurović.

- Kada pričamo o Jokićevom inteligenciji, ako igrači koji su 90-tih nosili srpsku košarku kažu da je Jokić najtalentovaniji, onda moramo da im verujemo - kaže Kuzmanović.

Đurović kaže da je sreća što Jokić nije otišao u Barselonu, kako je u jednom trenutku bilo predviđeno.

- Sreća je što Jokić nije otišao u Barselonu, tamo ne bi trener trpeo Jokića. Recimo, Jokić nijednu utakmicu kod Đorđevića u reprezentaciji nije počeo. Jokić je zbog toga bio nervozan. Đorđević ga nije iskoristio i reprezentacija je trpela. Morao je da napravi sistem da se sve vrti oko Jokića.

Menadžer Miško Ražnatović istakao je da je prava sreća za Jokića da nije otišao u Crvenu zvezdu ili Partizan.

- Jokiću više prija košarka u Americi. Meni više prija evropska košarka. Ovde se i dalje igra konzervativno, a to ne može svako da ispuni. Jokić prilikom odrastanja u Megi nije imao te zadatke. On je radio nešto što mu je njegovim talentom i "klikerima" omogućilo da igra ovako kako igra u NBA. Pitanje je kako bi se snašao kada bi se vratio u Evropu. Mirza Delibašić je svojevremeno kada je Jugoslavija igrala protiv Bostona, rekao da su NBA i evropska košarka dva različita sporta. I dalje su. NBA je danas otišao još dalje u krajnost. To su drugačiji pristupi i Jokić je primer nekoga ko se nalazi na pravom mestu u pravo vreme. Jokić je u Megi imao prostora da se razvija, i to u društvu starijih igrača. Imali smo primer ekipa sa 12 mladih igrača, ali nije imao ko da ih nauči. Jokić je učio uz starije. Dok je igrao u Megi ona nikad nije imala imperativ rezultata. On je bio projekat kluba. - rekao je Kuzmanović.

Đurović očekuje da je ovo samo prva u nizu MVP titula za Jokića.

- Očekujem da Jokić do kraja karijere u NBA dobije bar još jednu MVP titulu. On je na vetrometini u Denveru, nekako je sam. Možda bi kada bi otišao u veću franšizu bolje prošao. Da bi osvojio prsten, da bude prsten NBA, za to bi trebao da pređe u neki jači klub. Druga stvar, kada bi u Denver došli Lenard, Lilard, možda Lebron... kad bi to moglo to bi bilo najbolje. U evropskim klubovima je druga atmosfera. Ako u klubovima kao što je Barselona izgubiš dve utakmice odmah je panika, smenjuju se treneri... Psihički je mnogo napornije da se igra u Evropi nego u NBA.

O ulozi trenera Majka Melouna na Jokića sagovornici kažu.

- Takav odnos je redak. To se vidi u svakom obraćanju prema Jokiću. To je neka vrsta bratskog odnosa. Ako neko slučajno nešto kaže loše o Jokiću, Meloun odmah skače i brani ga. Ova titula je fantastična za njega i za nas, ali će isto tako pomoći Jokiću i na tretmanu kod sudija. Sada će drugačije da ga gledaju. Jokić nije izvodio puno slobodnih bacanja, kao neki drugi igrači - kaže Đurović.

O predstojećim obavezama reprezentacije

- Igrači imaju malo vremena da se odmore. Možda će im više značiti da nastave pošto su u trenažnom procesu. Uvek želim najbolje reprezentaciji. Ako se svi najbolji naši igrači skupe, treba ih kontrolisati. Mi smo 2005. godine imali najmoćniji sastav pa nismo daleko dogurali - kaže Kuzmanović.

- Prvo mora hemija da se napravi u timu, a drugo moraju svi da budu u službi Jokića - dodaje Đurović.

