ŽELJKO OBRADOVIĆ PREUZIMA PARTIZAN? Sve će se znati uskoro - poznat je i TAČAN datum!

Nije tajna da bi legendarnog trenera rado videli svi Grobari ponovo u Humskoj, ali Obradović nije želeo konkretno da se izjasni o ponudi crno-belih.

- Nema dileme da je Partizan klub koji obožavam. Tu sam počeo, tu sam odigrao mnoge godine. Stekao sam prijatelje u svim klubovima u kojim sam radio. Ljudi će pričati... Odluku gde ću raditi ću doneti krajem ovog meseca u dogovoru sa porodicom i sa ljudima čije mi je mišljenje važno. To je sve što mogu da kažem - istakao je Obradović gostujući na TV N1.

foto: KK Partizan

Željko napominje da nije pregovarao ni sa kim do sada.

- Nikakve pregovore nisam vodio. Imam čoveka koji sve radi. On mi to predoči, pa se nalazimo sa ljudima iz tog kluba, ako je to nešto što me motiviše. Ako nema toga, ne želim ni da pričam, da ne oduzimam vreme. Nikada nisam radio to, neću ni sada. Brzo će kraj juna...

Obradović kaže i da je spreman za povratak na klupu, ali da čeka ponude.

- Ideja je da se vratim, samo da vidimo da li će neko da se seti da postoji trener Željko Obradović. To se javilo kod mene u toku te sezone, desile su se neke privatne stvari koje su meni važne. Odmorio sam se, super se osećam, provodio sam vreme na način na koji volim. Trebalo bi to da bude povezano sa nekom motivacijom, bilo koji klub da je u pitanju. Ako niste motivisani, onda niste predani, ako niste predani i ne radite krvavo, onda nema želje i ne treba se upuštati - zaključio je Obradović.

