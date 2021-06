ALEKSANDAR ĐORĐEVIĆ NAPUSTIO VIRTUS: Slavnom srpskom košarkašu nije ponuđen novi ugovor!

" Grazie Sasha, grazie per le soddisfazioni e per le vittorie raggiunte insieme. La notte di Anversa e la conquista del 16° Scudetto sono ricordi indelebili che rimarranno per sempre nella storia di questo glorioso Club. " 🙏 ➡️ https://t.co/S2CCmy02or pic.twitter.com/vJVYwQdujH