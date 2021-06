PEŠIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: Svi su pali u nesvest kada sam rekao da Jokić neće igrati, ali to možda i nije loše za Srbiju!

Proslavljeni srpski košarkaški stručnjak Svetislav Pešić prokomentarisao je odluku MVP NBA lige Nikole Jokića da ovog leta ne igra za reprezentaciju Srbije.

Pešić smatra da je to bilo očekivano posle dve gotovo spojene sezone koje je srpski centar odigrao za Nagetse.

"Sada su se svi kao iznenadili, ali ja nisam kada je objavio da ne može da igra. Vidim da su gotovo svi pali u 'nesvest' zbog toga, a Jokić je samo doneo jednu logičnu odluku za respekt", kaže za Sport klub bivši trener Barselone i dodaje:

"Očekivao sam ovako nešto s obzirom da je odigrao 'duplu' sezonu. Jokić je, pri tom, više nego zasluženo poneo naslov MVP lige, ali mu to nije palo s neba, već je morao krvavo to da zaradi. Mislim da se radi o velikoj iscrpljenosti, a da ne spominjem mogućnost da se povredi, ako se dovoljno ne odmori".

Legendarni trener smatra da Nikolina i nije tako loša za Srbiju.

"Zato što je broj jedan, oseća ogromnu odgovornost, a praktično nije spreman da bi pomogao nacionalnom timu. Onako kako se to očekuje od nekog ko je 'naj'. U tom slučaju bi morao da bude sto odsto spreman, a on to nije sigurno u ovom trenutku. Možda i nije loše za Srbiju što je otkazao, pošto imam osećaj da jednostavno nije maksimalno spreman. Jokić je izvanredan dečko, sa ponašanjem na nivou, plus skroman, pa mu se javlja odgovornost i za sebe, ali i tim. Ne može sebi da dopusti da igra za Srbiju nedovoljno spreman, svestan kakva su očekivanja. Zbog toga njegova odluka ne bi trebalo nikoga da pogađa", zaključio je Pešić

Kurir sport/Sport klub